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اكتشاف علاج جديد لداء السكري من النوع الأول

بتاريــخ : 23 يونيو 2018 / 21:55 اكتشاف علاج جديد لداء السكري من النوع الأول | دولي
اكتشاف علاج جديد لداء السكري من النوع الأول
اكتشفت مجموعة من العلماء الأمريكيين، أن لقاحات BCG قد تكون العلاج المطلوب لداء السكري من النوع الأول.

شوف تيفي

اكتشفت مجموعة من العلماء الأمريكيين، أن لقاحات BCG قد تكون العلاج المطلوب لداء السكري من النوع الأول.

وقالت صحيفة ''ديلى ميل'' البريطانية اليوم السبت، وفق ما نشره موقع قناة ''روسيا اليوم''، إن الدراسة الأمريكية أثبتت أن اللقاح، الذي يستخدم للوقاية من الإصابة بالسل، يخفض مستويات السكر في الدم لدى مستخدميه.

وتبين أن نسبة السكر في دم الذين تلقوا هذا اللقاح، اقتربت بعد ثلاث سنوات من اللقاح، من مستوياتها لدى الأشخاص الذين لا يعانون من مرض السكري.

وتشير أبحاث سابقة إلى أن اللقاح المذكور، يولد مواد تمنع الخلايا المناعية من مهاجمة أنسجة الجسم، حيث من المعروف أن مرض السكري من النوع الأول يظهر عندما تتعرض البنكرياس للهجوم مما يمنعها من إنتاج الإنسولين.

ويضيف البحث أن اللقاح قد يزيد أيضا من امتصاص الخلايا لـ''الغلوكوز'' مما يتسبب في انخفاض مستويات السكر في الدم.

 

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