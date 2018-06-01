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مراد بوريقي يهدي ''المغرب الحبيب'' للملك محمد السادس وللشعب المغربي

بتاريــخ : 23 يونيو 2018 / 20:54 مراد بوريقي يهدي المغرب الحبيب للملك محمد السادس وللشعب المغربي | ثقافة و فنون
مراد بوريقي يهدي ''المغرب الحبيب'' للملك محمد السادس وللشعب المغربي
أطلق المطرب الشاب مراد بوريقي، أغنيته الوطنية الجديدة ''المغرب الحبيب''، خلال حفل فني نظم، يوم الأربعاء الماضي، بمدينة خريبكة.

شوف تيفي

أطلق المطرب الشاب مراد بوريقي، أغنيته الوطنية الجديدة ''المغرب الحبيب''، خلال حفل فني نظم، يوم الأربعاء الماضي، بمدينة خريبكة.

وتغنى الفائز بلقب أحلى صوت في برنامج اكتشاف المواهب في نسخته الأولى ''The Voice''، بجمال المغرب وحبه الكبير له، حيث أبان عن مستوى كبير في تقديمه للمقامات العالية، وقدراته الصوتية التي لازال الكثيرون يتذكرونها.

ويهدي الفنان الكبير أغنيته ''المغرب الحبيب''، للملك محمد السادس وللشعب المغربي عامة.

هذا وتفاعل الجمهور مع المغني المذكور من خلال تصفيقاتهم وتهافتهم، مظهرين حبهم له ولصوته الطروب.

وحضر الحفل فنانون ومثقفون وفاعلون جمعويون وإعلاميون، حيث افتتحه ياسين ملاس، رئيس جمعية أجيال المستقبل للتربية و التنمية التي نظمت هذا الحفل.

وتعامل بوريقي في عمله الوطني مع الشاعرة الغنائية خديجة برعو، في الكلمات، فيما تكلف بالتوزيع والألحان، الموسيقار رشيد زروال.

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شوف تيفي مراد البوريقي المغرب الملك الوطن المستقبل.

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