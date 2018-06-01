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ممثل النيابة العامة في ملف ''حراك الريف'' يكشف ثلاثة أخطاء قاتلة لأصحاب ''الخيار الجمهوري''

بتاريــخ : 23 يونيو 2018 / 20:41 ممثل النيابة العامة في ملف حراك الريف يكشف ثلاثة أخطاء قاتلة لأصحاب الخيار الجمهوري | بوليتيك
ممثل النيابة العامة في ملف ''حراك الريف'' يكشف ثلاثة أخطاء قاتلة لأصحاب ''الخيار الجمهوري''
واصـــل حكيم الوردي بصفته ممثل النيابة العامة في ملف أحداث الحسيمة مرافعته وهو يصف ما وقع إبـــان ما يصطلح عليه بـ''حراك الريف'' من أفعال جرمية وأخطاء قاتلة بتأطير من الداخل والخارج وتحول المطالب

''شوف تيفي'' مـحمد القاسمي

واصـــل حكيم الوردي بصفته ممثل النيابة العامة في ملف أحداث الحسيمة مرافعته وهو يصف ما وقع إبـــان ما يصطلح عليه بـ''حراك الريف'' من أفعال جرمية وأخطاء قاتلة بتأطير من الداخل والخارج وتحول المطالب الاجتماعية إلى ابتزاز الدولة ومحاولة النيل من أمنها واستقرارها وسيادتها .

وركز الوردي في مرافعته المطولة أمس الجمعة 22 يونيو 2018 بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء على ثلاثة أخطاء اعتبرها بالقاتلة، قائلا : ''لم تكن فقط هناك أوهام مقدسة ولكن للأسف ارتكبت أخطاء قاتلة نوجزها في ثلاث'' أولها ''المراهنة على الخارج في الضغط على الداخل، وعدم وضوح خطاب القادة المؤطرين للاحتجاجات في الرفض الواضح والصريح للانزياحات الخطيرة لأصحاب الخيار الجمهوري، أو ما يعرف بجمهوريي اللايف، في الركوب على الحراك، بل عاينا كيف أن جلول و ناصر مثلا حاولا إيجاد تبريرات لتصرفات بعضهم ( بوجيبار)''.

وأوضح أن الخطأ الثاني يتجلى في '' تبني خطاب عنيف، إقصائي ( من ليس معنا فهو عياشي ضدنا )، دوغمائي (حراك مبارك مقدس)، استعلائي ( قدمنا دروسا في كذا...كنا نموذجا في كذا....أعطينا القدوة والمثال في كذا...)، واستعدائي ( الدولة الديكتاتورية الانفصالية الفاسدة، والحكومة العصابة، والوالي البيدق، والشرطي الخسيس، والجيش الجبان، والدكاكين السياسية والجمعيات المرتزقة، والخوزوماشوقيين...وهلم )، وتحويل الحشود التي خرجت بعفوية وثقة للتعبير عن مطالب اجتماعية واقتصادية إلى رهينة لاستخدامها كأداة ضغط وابتزاز باسم مطالب غير واضحة وبشكل لإدامة الاحتجاجات ( الحراك باق ويتمدد ) على الأقل إلى حدود يونيو موعد ما سمي بالمسيرة المليونية''.

واسترسل ذات المتحدث في الإشارة إلى الخطإ الثالث قائلا: ''العدمية ورفض أي حوار أو مخرج للأزمة وتسفيه جميع المبادرات ونزع الشرعية عن جميع التنظيمات السياسية والمدنية والحقوقية بصرف النظر عن توجهاتها الأيديولوجية أو حتى تموقعاتها إزاء الحقل السياسي الرسمي كقول زعماء حراك الريف جميع الأحزاب دكاكين والجمعيات آليات استرزاق...''.

 

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