المحامي الهيني: ''المقال الذي نشر بوكالة ''فرانس بريس'' يحتوي على مزاعم كاذبة ويفضح الانحياز الكامل لرواية بوعشرين'' وهـذه التفاصيل ﻿

أوضح ''محمد الهيني'' محامي الطرف المدني في قضية ''توفيق بوعشرين'' أن المقال الذي نشر بوكالة ''فرانس بريس'' للدفاع عن تهم التحرش الجنسي والاغتصاب والاتجار بالبشر لا علاقة له بمسطرة المحاكمة وكله مليء

''شوف تيفي''

أوضح ''محمد الهيني'' محامي الطرف المدني في قضية ''توفيق بوعشرين'' أن المقال الذي نشر بوكالة ''فرانس بريس'' للدفاع عن تهم التحرش الجنسي والاغتصاب والاتجار بالبشر لا علاقة له بمسطرة المحاكمة وكله مليء بالتزوير والكذب وينقل رواية واحدة وهي رواية المتهم ولا ينقل حقيقة الملف المعروض على محكمة الاستئناف بالدار البيضاء وما يجري داخل المحكمة ولا علاقة له بوثائق الملف ويستند على مزاعم كاذبة .

وأضــاف ''الهيني'' أحد أبرز وجوه دفاع ضحايا بوعشرين في مكالمة هاتفية خص بها ''شوف تيفي'' معرجا على المغالطات التي وردت في المقال المنشور بالإعلام الفرنسي قائلا: ''القول إن المحاكمة سياسية مبررات واهية ... هذه محاكمة على الاتجار بالبشر''.

وزاد ذات المتحدث متسائلا : '' هل هو فاعل سياسي...؟ أين هو عنصر السياسية ...؟ '' مضيفا ''هي محاكمة قانونية بسبب الاتجار في النساء ولا علاقة لها بالصحافة أوالسياسة، من يمارس السياسة هو المتهم ومن معه من أنصار الكذب والبهتان...''.

واسترســل ''القول إن الفيديوهات مفبركة تبقى مزاعم كاذبة ولا أساس لها من الصحة ...'' مشددا ''القول إنها مفبركة بناء على الساعات فهذه حجة من صنع القائل لأن التحكم في ساعات الفيديوهات شيء ممكن، وهذا نفسه يتنافى مع تصريحات حتى المتهم نفسه أمام الفرقة الوطنية، لأنه اعترف أن المحجوزات تعود لملكيته قبل أن يتراجع ...'' مردفا ''من المضحكات التي لا يخجل المتهم من ترديدها أن آلة التسجيل لم يشترها وليس هناك وثيقة تثبت ذلك ...'' ليجيب بسؤال '' وهل يشتري أحد وسائله الجرمية ويوثق عليه ذلك...؟''.

واستطرد أنه من مزاعم المقال المنشورد، أن الضحايا في تناقض قائلا: '' نعم هناك ضحيتان تفاوضتا مع المتهم بطرق مادية ولكنهما صرحتا أمام الفرقة الوطنية أن المتهم مارس عليهما الجنس والاتجار بالبشر وهناك وسائل علمية ثابتة تؤكد أن الأفعال الجرمية موجودة ونفيهما لا يمحي الجريمة مادامت موثقة ...''

وفيما يخص القول إن المصرحة ''م.م'' أنها ليست هي التي تظهر في الفيديوهات التي تم عرضها بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء يضيف الهيني ''الفرقة الوطنية ذكرت أن (م.م) هي من ظهرت في الفيديوهات مع بوعشرين والمحامون شاهدوا الفيديوهات وليس هناك فرق بينها وبين تلك التي تظهر صوتا وصورة...''

ولفت الهيني أن هناك ضحية وصفت المتهم بالأخلاق والنبل وأنه كان صديقا لها وعندما وجه القاضي لها السؤال هل هي من تظهر في الفيديوهات أكدت أنها هي واعترفت بممارسة الجنس مع بوعشرين وهو ما ينفي كل ماجاء في مضامين المقال المشار إليه.

واختتـــم المحامي محمد الهيني أن إحضار بعض المصرحات في ملف توفيق بوعشرين بالقوة والذي تمت الإشارة إليه في المقال المذكور أمر معمول به في ملفات مشابهة في العالم ولا يتناقض مع القانون بل حرصت المحكمة على حمايتهن وتوفير الضمانات القانونية لهن ...''.