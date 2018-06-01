 عجز ميزانية الدولة ارتفع إلى 14.2 مليار درهم ﻿
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عجز ميزانية الدولة ارتفع إلى 14.2 مليار درهم

بتاريــخ : 23 يونيو 2018 / 20:34 عجز ميزانية الدولة ارتفع إلى 14.2 مليار درهم | اقتصاد
عجز ميزانية الدولة ارتفع إلى 14.2 مليار درهم
قالت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة أفضت إلى تسجيل عجز في الميزانية بلغ 14.2 مليار درهم عند متم أبريل 2018، مقابل 12.8 مليار درهم

شوف تيفي

قالت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة أفضت إلى تسجيل عجز في الميزانية بلغ 14.2 مليار درهم عند متم أبريل 2018، مقابل 12.8 مليار درهم في نفس الفترة من السنة الماضية.

وأوضحت المديرية، في نشرتها الخاصة بالظرفية لشهر يونيو 2018 أصدرتها أمس الخميس، توصلت "شوف تيفي" بنسخة منها، أن هذا الارتفاع في مستوى العجز يعزى أساسا إلى انخفاض رصيد الحسابات الخاصة للميزانية، في وقت انخفضت فيه النفقات الإجمالية وسجلت المداخيل العادية شبه استقرار.

وأبرزت المديرية، في هذا الصدد، أن المداخيل الضريبية سجلت شبه استقرار في حدود 70.6 مليار درهم، بانخفاض قدره 2.4 مليار درهم (7.2 في المائة) في الضرائب المباشرة وارتفاع بـ 1.7 مليار درهم (6.3 في المائة) في الضرائب غير المباشرة.

ويعزى انخفاض الضرائب المباشرة بالأساس إلى تراجع إيرادات الضريبة على الشركات بنسبة 15.2 في المائة إلى 15.9 مليار درهم.

 

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شوف تيفي المغرب خزينة المالية الحكومة عجز الميزانية

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