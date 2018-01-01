وزارة الصحة توضح حقيقة دواء ''ديباكين'' للصرع الذي يباع في الصيدليات المغربية ﻿

أفادت وزارة الصحة أن دواء “ديباكين” (فالبروات الصوديوم ) لا يزال يباع في جميع أنحاء العالم، لأنه أظهر فعاليته في علاج الصرع والاضطراب الثنائي القطب، حيث يعتبر ضروريا في بعض الحالات.

شوف تيفي

أفادت وزارة الصحة أن دواء “ديباكين” (فالبروات الصوديوم ) لا يزال يباع في جميع أنحاء العالم، لأنه أظهر فعاليته في علاج الصرع والاضطراب الثنائي القطب، حيث يعتبر ضروريا في بعض الحالات.

واعتبرت الوزارة في بلاغ لها يوم أمس الجمعة، توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه، ردا على ما نشرته إحدى المنابر الإعلامية، يوم الأربعاء 13 يونيو الجاري، من ''معلومات خاطئة حول تداول دواء ديباكين الذي يوصف للمرضى الذين يعانون من حالة الصرع بصيدليات المغرب على الرغم من منعه بمجموعة من الدول من بينها فرنسا”، أن هذا ''المقال الصحفي ينم عن جهل صاحبه التام بمختلف الجوانب العلمية والتقنية لهذا الموضوع، ويتضمن مغالطات خطيرة تضر، ليس فقط بقطاع الصحة، بل تمس مساسا خطيرا بالسلامة الصحية بالمغرب''.

وأبرز البلاغ، أن وزارة الصحة قررت، بعد اجتماع اللجنة الوطنية الاستشارية لليقظة الدوائية والتجارب العلاجية في 2016/08/30 و2017/08/02، حظر وصف الأدوية التي تحتوي على فالبروات الصوديوم للفتيات والمراهقات والنساء في سن الإنجاب والحوامل، باستثناء حالات عدم الفعالية أو في حالة عدم تحمل البدائل العلاجية.

كما قررت وفق المصدر ذاته، استخدام البدائل العلاجية في علاج الفتيات والمراهقات والنساء في سن الإنجاب والحوامل اللواتي تعانين من اضطراب الصرع أو اضطراب ثنائي القطب، وإلزام الأطباء بإبلاغ المريضات بضرورة استخدام وسائل منع الحمل الفعالة في حالة اللجوء إلى العلاج بالأدوية التي تحتوي على فالبروات الصوديوم، وكذا اتخاذ جميع التدابير لاستخدام البدائل العلاجية دون التوقف المفاجئ عن المعالجة بفالبروات الصوديوم.

وشددت الوزارة، على أن الوصفة الأولى للعلاج بالأدوية التي تحتوي على فالبروات الصوديوم، يجب أن تصدر عن الأطباء المختصين، أي أطباء الأعصاب والأطباء النفسانيين وأطباء الأطفال. ويمكن للطبيب العام إصدار الوصفة الطبية ومتابعتها بعد التنسيق مع الطبيب المختص.