 أصغر رئيسة وزراء في العالم تضع مولودتها وهي بالسلطة حادثة هي الأولى منذ ما يناهز 30 عاماً ﻿
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أصغر رئيسة وزراء في العالم تضع مولودتها وهي بالسلطة حادثة هي الأولى منذ ما يناهز 30 عاماً

بتاريــخ : 23 يونيو 2018 / 19:34 أصغر رئيسة وزراء في العالم تضع مولودتها وهي بالسلطة حادثة هي الأولى منذ ما يناهز 30 عاماً | دولي
أصغر رئيسة وزراء في العالم تضع مولودتها وهي بالسلطة حادثة هي الأولى منذ ما يناهز 30 عاماً
أنجبت رئيسة وزراء نيوزيلندا ''جاسيندا أرديرن'' مولودتها أول أمس الخميس، لتكون بذلك أول امرأة في العالم تُنجب طفلاً أثناء تأديتها وظيفة حكومية مهمة منذ 30 عاما.

شوف تيفي

أنجبت رئيسة وزراء نيوزيلندا ''جاسيندا أرديرن'' مولودتها أول أمس الخميس، لتكون بذلك أول امرأة في العالم تُنجب طفلاً أثناء تأديتها وظيفة حكومية مهمة منذ 30 عاما.

وأعلنت ''جاسيندا'' عن الخبر السعيد عبر حسابها الرسمي على تطبيق الصور إنستغرام، حيث نشرت صورة تجمعها بزوجها ومولودتها.

وعلّقت رئيسة الوزراء الأصغر في العالم (37 عاماً) بالقول ''وُلدت طفلتنا على الساعة 4.45 بالتوقيت المحلي وبوزن 3.31 كلغ، شكراً جزيلاً لكل تمنياتكم ولطفكم، نحن جميعنا بخير بفضل الفريق الطبي المذهل في مستشفى أوكلاند سيتي''.

وكانت جاسيندا قد كشفت عن حملها في شهر ينايرعبر إنستغرام أيضاً وذلك بعد ثلاثة أشهر على انتخابها رئيسة لوزراء نيوزيلندا.
يُذكر أنّ جاسيندا أصبحت أصغر قائدة في تاريخ حزبها وفي تاريخ نيوزيلندا منذ 150 عاما، أصغر من يتولى رئاسة وزراء نيوزيلندا عندما تولت المنصب العام الماضي، ضمن اتفاق لتشكيل ائتلاف بعد انتخابات غير حاسمة، وهي الآن أول رئيسة وزراء في تاريخ البلاد تضع مولودا وهي في المنصب.

وسيقوم نائبها ''ونستون بيترز'' بمهامها لمدة ستة أسابيع لحين عودتها من إجازة الوضع، وذلك بحسب اتفاق نشراه في وقت سابق.

وتعتبر ''أرديرن'' من بين عدد قليل من الزعيمات المنتخبات في العالم اللائي شغلن المنصب خلال حملهن، ووضعت رئيسة وزراء باكستان الراحلة بنظير بوتو طفلة عام 1990 أثناء شغلها المنصب.

وتتمتع نيوزيلندا منذ وقت طويل بسمعة طيبة بأنها بلد تقدمي، وكانت أول دولة تعطي النساء حق التصويت، وذلك في عام 1893. و''أرديرن'' هي ثالث امرأة تتولى رئاسة الوزراء.

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