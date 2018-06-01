 21 ألف و 108 ناجح وناجحة في صفوف المتمدرسين في امتحانات دورة يونيو 2018 لنيل شهادة الباكالوريا بجهة مراكش آسفي ﻿
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21 ألف و 108 ناجح وناجحة في صفوف المتمدرسين في امتحانات دورة يونيو 2018 لنيل شهادة الباكالوريا بجهة مراكش آسفي

بتاريــخ : 23 يونيو 2018 / 19:28 21 ألف و 108 ناجح وناجحة في صفوف المتمدرسين في امتحانات دورة يونيو 2018 لنيل شهادة الباكالوريا بجهة مراكش آسفي | مجتمع
21 ألف و 108 ناجح وناجحة في صفوف المتمدرسين في امتحانات دورة يونيو 2018 لنيل شهادة الباكالوريا بجهة مراكش آسفي
بلغ عدد التلاميذ الناجحين في امتحانات الدورة العادية لنيل شهادة الباكالوريا (دورة يونيو 2018) على مستوى جهة مراكش آسفي، ما مجموعه 21 ألف و108 تلميذ وتلميذة في صفوف المتمدرسين (عمومي وخصوصي) في جميع

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بلغ عدد التلاميذ الناجحين في امتحانات الدورة العادية لنيل شهادة الباكالوريا (دورة يونيو 2018) على مستوى جهة مراكش آسفي، ما مجموعه 21 ألف و108 تلميذ وتلميذة في صفوف المتمدرسين (عمومي وخصوصي) في جميع الشعب والمسالك بنسبة 60ر58 في المائة، إلى جانب 1083 ناجح وناجحة في فئة الأحرار بنسبة 47ر19 في المائة.

وحسب معطيات للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش آسفي ، فقد سجلت الأكاديمية أعلى معدل على الصعيد الوطني في نتائج الدورة العادية للبكالوريا لهذه السنة، وهو 19,44 وحصل عليه التلميذ "ناصر نيت علي" في شعبة العلوم الفيزيائية خيار فرنسية بمؤسسة النافورة بمراكش.

كما حققت الأكاديمية، يضيف المصدر ذاته، تقدما ملحوظا في مجموع نتائج البكالوريا بالنسبة للمتمدرسين في التعليم العمومي بزائد 5ر11 نقطة عن الموسم الماضي.

ويتوزع عدد الميزات بالجهة ما بين 1788 (حسن جدا)، و3194 (حسن) و5733 (مستحسن)، وهو ما يمثل حوالي 50 بالمائة من مجموع الناجحين في الدورة العادية، في حين يتوزع العدد العام للحاصلين على شهادة البكالوريا ما بين 14 ألف و194 ناجحة وناجحا في قطب الشعب العلمية والتقنية، بنسبة 72ر57 في المائة، و7934 ناجحة وناجح في قطب الشعب الأدبية والأصيلة بنسبة 29ر47 في المائة .

أما المسالك الدولية للبكالوريا المغربية ، فسجلت 1748 ناجحة وناجحا بنسبة 26ر96 في المائة من مجموع تلامذة هذه المسالك.

من جهة أخرى ، تم تسجيل 602 حالة غش، منها 194 حالة غش ضبطت أثناء عملية التصحيح.

وبخصوص الدورة الاستدراكية المقرر تنظيمها أيام 10 و11 و12 و13 يوليوز المقبل فسيجتازها 17 ألف و8 مترشحة ومترشحا، من بينهم 3807 مترشحة ومترشحا من فئة الأحرار.

 

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