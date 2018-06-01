 في مرافعة تاريخية.. ممثل النيابة العامة ''حكيم الوردي'' يعرج على أوهام أصيب بها رفاق الزفزافي ويقوم بقراءة سوسيولوجية لما وقع بالحسيمة ﻿
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في مرافعة تاريخية.. ممثل النيابة العامة ''حكيم الوردي'' يعرج على أوهام أصيب بها رفاق الزفزافي ويقوم بقراءة سوسيولوجية لما وقع بالحسيمة

بتاريــخ : 23 يونيو 2018 / 19:21 في مرافعة تاريخية.. ممثل النيابة العامة حكيم الوردي يعرج على أوهام أصيب بها رفاق الزفزافي ويقوم بقراءة سوسيولوجية لما وقع بالحسيمة | بوليتيك
في مرافعة تاريخية.. ممثل النيابة العامة ''حكيم الوردي'' يعرج على أوهام أصيب بها رفاق الزفزافي ويقوم بقراءة سوسيولوجية لما وقع بالحسيمة
كشـــف حكيم الوردي ممثل النيابة العامة وأحد أبرز رجالات القانون والوكلاء العامين في ظل استقلالية النيابة العامة عن الاختلالات الفكرية والأخطاء الخطابية والمخالفات القانونية التي نتجت عن زعماء

''شوف تيفي'' محمد القاسمي

كشـــف حكيم الوردي ممثل النيابة العامة وأحد أبرز رجالات القانون والوكلاء العامين في ظل استقلالية النيابة العامة عن الاختلالات الفكرية والأخطاء الخطابية والمخالفات القانونية التي نتجت عن زعماء الأحداث التي عرفتها مدينة الحسيمة أو ما يصطلح عليه بــ '' حراك الريف''، في مرافعة دامت لساعات طوال مساء أمس الجمعة 22 يونيو 2018 بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ، حيث أصغى له الجميع بإمعان كبير وهو يذكر الأحداث بتسلسل دقيق ويشير إلى المنزلقات الخطيرة التي عرفها ''الحراك'' ، وكيف تحول إلى عنف وأضرار اقتصادية .

وعرج ''الوردي'' رجل النيابة العامة الذي سلطت عليه الأضواء في ملف أحداث الحسيمة وهو يتعامل مع ملف حظي باهتمام كبير من طرف الرأي العام الوطني والدولي برزانة وحكمة وأسلوب قانوني أعطى لاستقلالية النيابة العامة مفهوما جديدا عن المعالجة القانونية الضرورية التي استوجبتها الطبيعة الجرمية للأفعال المنسوبة للمتهمين المتابعين على إثر أحداث الحسيمة قائلا : '' أعتقد أننا في حاجة إلى قراءة سوسيولوجية متخصصة لما وقع في الحسيمة من أحداث منذ أكتوبر 2016 إلى غاية ماي 2017، قراءة علمية، باردة، محايدة تسعف على تفكيك بنية الخطاب الاحتجاجي، بدراسة منطلقاته وأهدافه وحدود قدرته على قراءة الواقع قراءة واقعية قبل ادعاء إمكانية تغييره...''

واستطرد أحد أبرز الوكلاء العامين من الجيل الجديد متأسفا ''وللأسف لم يمنح المتهمون ولاسيما زعماء الحراك أنفسهم فرصة التأني لقراءة مساره قراءة نقدية لتقويم أخطائه وربما للحد من كوارثه، لم يقوموا بهذه المهمة ليس فقط لكثافة وحجم الاحتجاجات والمسيرات واللقاءات واللايفات التي أنتجوها في أقل من 7 أشهر، و لاحتى لضعف التجربة وغياب التأطير، ولكن وأساسا لعجز قادته على تقبل الرأي المخالف المعارض، وتفشي ثقافة التخوين، وتسفيه كل من حاول التنبيه إلى المنزلقات الخطيرة التي أدخل نفسه فيها''.

وأضــــاف ذات المتحدث قائلا ''تسعف القراءة الموضوعية لأجوبة المتهمين أمام المحكمة في الوقوف على بعض الأوهام الكبرى التي تسيج خطابهم المليء بالوجدانيات والشعارات الرومانسية التي لا يصدقها الواقع'' ذكر منها ثلاثة أوهام على سبيل المثال لا الحصر مبتدئا بوهم القداسة قائلا '' وهم القداسة : مجسدا في الترديد اللاهوتي لعبارة الحراك المبارك والمقدس، متغافلا عن كون القداسة صفة إلهية لا يمكن أن تدنسها أخطاء البشر، ولا يمكن استيعابها إلا في سياق قمع أي محاولة لانتقاده، حيث سيعتبر النقد آنذاك كنوع من الهجوم على المقدس المخرج لصاحبه من الملة، ألم يقل الزفزافي في مواجهة المرتضى أعمارشن بأنه اجتمعت فيه الحالات التي يرفع فيها القلم عن المرء، فقط لأنه انتقد طريقة وأسلوب خطاب الزفزافي العنيفة''، وزاد '' وهم السلمية : مجسدا في الترديد الأعمى لنشيد المسيرات السلمية الحضارية التي شهد بها العالم والحال أن الحراك خلف العشرات من المعطوبين والمشلولين ( 604 ضحية من ''رجال الأمن''، 178 ''قوات مساعدة''، 120 ''درك ملكي'' ) وأشعل الحرائق في الممتلكات العقارية والمنقولة ( حوالي ملياري سنتيم من الخسائر) ، فضلا عن الأضرار الاقتصادية البليغة الناجمة عن احتلال الشوارع لمدة طويلة. وعلى الاجمال لتبقى السلمية مجرد وهم أمام خطاب عنيف و اصطدامات عنيفة مع القوات العمومية''، مضيفا '' وهم الشفافية : متجسدا في ترديد مقولة وضوح الملف المطلبي، وعفوية الجماهير بدون تأطير الاستقلالية المالية: والحال أن الغموض وازدواجية الخطاب والممارسة هي التوصيف والسمة التي طبعت جميع تحركات المتهمين المؤطرين للاحتجاجات''.

وزاد مسترسلا ''فلا شفافية ولا ديمقراطية في اتخاذ القرار: مثلا لجنة الإعلام هيمن عليها ناصر الزفزافي وكان لا يستشير أحدا في خرجاته ولا يتقبل النقد، ويعدم رمزيا مخالفيه، أو يكلف أتباعه المخلصين بهذه المهمة فيسبوكيا، أما تدبير المالية فقد كان مشوبا بالغموض حد تراشق الاتهامات بالاختلاس، ولعل وقائع لجنة الواتساب السرية أو المكالمة الهاتفية الملتقطة بين أحمجيق والزفزافي لأكبر دليل على هذا الواقع...''

 

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شوف تيفي المغرب حكيم الوردي ممثل النيابة العامة محكمة الاستئناف

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