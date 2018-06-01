 رسميـــا: هــذه هي النتائج النهائية لعملية انتخاب ممثلي الصحافيين المهنيين وناشري الصحف بالمجلس الوطني للصحافة ﻿
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رسميـــا: هــذه هي النتائج النهائية لعملية انتخاب ممثلي الصحافيين المهنيين وناشري الصحف بالمجلس الوطني للصحافة

بتاريــخ : 23 يونيو 2018 / 19:09 رسميـــا: هــذه هي النتائج النهائية لعملية انتخاب ممثلي الصحافيين المهنيين وناشري الصحف بالمجلس الوطني للصحافة | بوليتيك
رسميـــا: هــذه هي النتائج النهائية لعملية انتخاب ممثلي الصحافيين المهنيين وناشري الصحف بالمجلس الوطني للصحافة
أعلنت وزارة الثقافة والاتصال، عن النتائج النهائية لعملية انتخاب ممثلي الصحافيين المهنيين وناشري الصحف بالمجلس الوطني للصحافة، والتي تم إجراؤها أمس الجمعة.

شوف تيفي

أعلنت وزارة الثقافة والاتصال، عن النتائج النهائية لعملية انتخاب ممثلي الصحافيين المهنيين وناشري الصحف بالمجلس الوطني للصحافة، والتي تم إجراؤها أمس الجمعة.

وذكر بلاغ للوزارة، توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه، أن “الفائزين بعضوية المجلس الوطني للصحافة بالنسبة لفئة الصحافيين المهنيين، هي اللائحة المسماة “حرية، نزاهة ومهنية”، والتي تتكون من كل من وكيل اللائحة حميد ساعدني، والصحافية ربيعة مالك، والصحافية مريم الودغيري، والصحافي المختار عماري، ويونس مجاهد، وعبد القادر الحجاجي، وعبد الله البقالي”.

وأوضح البلاغ ذاته، أن نسبة المشاركة بالنسبة لممثلي الصحافيين المهنيين بلغت 43.3 في المائة، وعرفت تنافس 3 لوائح، وهي كل من لائحة “حرية، نزاهة مهنية”، وكيلها حميد ساعدني، والتي حصلت على ما مجموعه 918 صوتا، ولائحة “التغيير” وكيلها علي بوزردة، والتي حصلت على ما مجموعه 19 صوتا، ثم لائحة “الوفاء والمسؤولية”، وكليها عبد الصمد بن شريف والتي حصلت على ما مجموعه 18 صوتا”.

وفيما يخص فئة الناشرين، “تم انتخاب كل من فاطمة الورياغلي ونور الدين مفتاح، ومحتات الرقاص، ومحمد الحجام، ومحمد سلهامي، ومحمد عبد المنعم ديلمي، وعبد الحق بخات”، مشيرا إلى أن نسبة المشاركة فيها بلغت ما نسبته 62.8 في المائة وكان عدد الترشيحات فيها 16 ترشيحا”.

 

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