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مندوبية الحليمي تكذب الحكومة.. هكذا ارتفعت أسعار المحروقات من 7 دراهم إلى 10 في سنتين

بتاريــخ : 23 يونيو 2018 / 18:57 مندوبية الحليمي تكذب الحكومة.. هكذا ارتفعت أسعار المحروقات من 7 دراهم إلى 10 في سنتين | اقتصاد
مندوبية الحليمي تكذب الحكومة.. هكذا ارتفعت أسعار المحروقات من 7 دراهم إلى 10 في سنتين
أفادت المندوبية السامية للتخطيط، بأن معدل أسعار المحروقات شهد ارتفاعا يقدر بـ 9.1 في المائة منذ تحريرها بشكل كلي في سنة 2016.

شوف تيفي

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، بأن معدل أسعار المحروقات شهد ارتفاعا يقدر بـ 9.1 في المائة منذ تحريرها بشكل كلي في سنة 2016.

وأوضحت المندوبية، في مذكرة لها أمس الجمعة، توصلت "شوف تيفي" بنسخة منها، حول تغير أسعار البترول على الصعيد الدولي وآثارها على تطور أسعار المحروقات بالمغرب، أن أسعار الكَازوال شهدت، ومنذ تحريرها الكلي، وتيرة تصاعدية، ولامست حاجز الـ 10 دراهم في متم شهر ماي 2018 مقابل 7 دراهم في بداية سنة 2016، مشيرة إلى أن المحروقات تمثل تقريبا 2.6 في المائة من إنفاق الأسر.

وأضاف المصدر ذاته، أن موزعي المحروقات يلجأون للسوق الدولية للتزود بالمحروقات، نظرا لمحدودية قدرات التخزين (47 يوما) وتوقف مصفاة تكرير البترول، مشيرا إلى أن الموردين، من جهتهم يعمدون لرفع مشترياتهم عند انخفاض الأسعار و لتقليصها عند ارتفاع الأسعار.

وأوضحت مندوبية الحليمي، أن الأسعار في محطات الوقود أصبحت، منذ 2016 مرتبطة بالأسعار العالمية للبرنت (93 في المائة) وأسعار صرف الدولار وتكلفة الإنتاج للموردين والموزعين والتخزين وهوامش الربح.

وأضافت أن ارتفاع وانخفاض أسعار النفط المكرر المستورد ينعكس على الأسعار الداخلية بمحطات الوقود مع تأخير يصل لـ15 يوما، لكن ليس بنفس المنوال، مضيفة في ذات المذكرة، أن تقلبات أسعار المنتجات المكررة لا ينعكس بشكل دقيق على الأسعار في محطات الوقود.

وأشارت المندوبية إلى أن الفاعلين بالقطاع يؤكدون أن سعر بيع الكَازوال يشمل 50 في المائة كسعر الشراء و35 في المائة من الضرائب و 15 في المائة كهامش للربح. 

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب مندوبية التخطيط أسعار المحروقات ارتفاع تكذب

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