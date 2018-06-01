 القبض على سائق حافلة ''ميني بيس'' محملة بمخدر الشيرا بالقنيطرة ﻿
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القبض على سائق حافلة ميني بيس محملة بمخدر الشيرا بالقنيطرة | حوادث و حقوق

القبض على سائق حافلة ''ميني بيس'' محملة بمخدر الشيرا بالقنيطرة

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القبض على سائق حافلة ''ميني بيس'' محملة بمخدر الشيرا بالقنيطرة

بتاريــخ : 23 يونيو 2018 / 18:44 القبض على سائق حافلة ميني بيس محملة بمخدر الشيرا بالقنيطرة | حوادث و حقوق
القبض على سائق حافلة ''ميني بيس'' محملة بمخدر الشيرا بالقنيطرة
تم إلقاء القبض ليلة الجمعة/صباح السبت 23 يونيو الجاري، على سائق شاحنة صغيرة (ميني بيس) وهي محملة بـمخدر الشيرا ''الحشيش''.

شوف تيفي

تم إلقاء القبض ليلة الجمعة/صباح السبت 23 يونيو الجاري، على سائق شاحنة صغيرة (ميني بيس) وهي محملة بـمخدر الشيرا ''الحشيش''.

ووفق مصادر محلية، ففي عملية روتينية لجمارك باب المنطقة الصناعية بـ''أولاد بورحمة'' المتواجدة في أحواز مدينة القنيطرة، تم العثور على كمية من الحشيش داخل حافلة نقل العمال.

وأكدت ذات المصادر، أن الحافلة الصغيرة التي تم حجز الشيرا بها، كانت محملة بالعاملات والعمال الذين انتهوا من عملهم بالمنطقة الصناعية.

هذا، وقد تم تسليم سائق الحافلة إلى الدرك الملكي الذي اعتقله…في انتظار التحقيق معه ومعرفة مصدر ووجهة ''الحشيش'' الذي تم حجزه داخل الحافلة.

وأوضح ذات المصادر المحلية، أن سائق الحافلة يشتغل بإحدى شركات النقل المعروفة بمدينة القنيطرة، والتحق حديثا بالعمل على نقل عمال إحدى الشركات بالمنطقة الصناعية.

وفي سياق متصل، أبرزت المصادر أن هناك مالكا لشركة نقل تشتغل بالمنطقة الحرة “أولاد بورحمة” تحوم حوله شكوك كبيرة في قضية نقل الحشيش، خصوصا وأنه سبق واعتقل وحكم بسنتين سجنا نافذا بتهمة تزوير العملة الصعبة.

وأضافت المصادر، أن صاحب الشركة المذكورة، كان يجلب ''الحشيش'' من منطقة قرب مدينة وزان، على متن حافلته المحملة بالعاملات اللواتي يذهبن معه بمبرر الرحلات السياحية المجانية.

 

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شوف تيفي المغرب القنيطرة القبض مخدر الشيرا

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