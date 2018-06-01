سيارة مجنونة تدهس شرطية أثناء أداء عملها بالجديدة وتلوذ بالفرار ﻿

دهست سيارة خفيفة ، شرطية مرور، عند مدارة ''سنترا''، الكائنة على بعد بضعة أمتار عن الدائرة الأمنية الثالثة، بعاصمة دكالة.

شوف تيفي

دهست سيارة خفيفة ، شرطية مرور، عند مدارة "سنترا"، الكائنة على بعد بضعة أمتار عن الدائرة الأمنية الثالثة، بعاصمة دكالة.

وكانت الشرطية بالزي الرسمي، التابعة للهيئة الحضرية لدى أمن الجديدة، تعمل صباح اليوم السبت 23 يونيو، وفق مصدر محلي لـ"شوف تيفي"، على تنظيم حركات السير والمرور، عند "الفوروج"، المنتصب عند ملتقى شارع النخيل، وشارع محمد السادس، المؤدي شمالا إلى الدارالبيضاء، والشارع القادم من الشاطئ الرملي بالجديدة. وقد دهسها سائق متهور كان يتولى قيادة سيارة خفيفة من نوع "بارطنير"، تحمل لوحة معدنية ذات ترقيم يحتمل أن يكون أ – 6 أو هـ – 6، وهي ذات لون يميل من الأزرق الداكن إلى الرمادي.

وعلى إثر الصدمة المباغتة والعنيفة، بسبب السرعة الجنونية التي كانت تسير بها السيارة، فقد ارتطم جسد الشرطية بقوة مع الأرض، ما أدخلها في حالة غيبوبة.

هذا، وقد هرعت سيارة إسعاف إلى مسرح النازلة، حيث عملت على نقل الشرطية، ضحية الواجب المهني، في حالة حرجة، إلى المستشفى الإقليمي، حيث تلقت العلاجات في قسم المستعجلات، ويتم الاحتفاظ بها في قاعة الملاحظة، بغية مواكبة وضعها وحالتها الصحية، تحسبا لأي تطور غير مرغوب فيه. وقد انتقل إلى المستشفى رئيس الهيئة الحضرية بالنيابة، للاطمئنان على الحالة الصحية للشرطية، ضحية الواجب المهني.