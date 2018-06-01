12 ألف و 793 عدد الناجحين في امتحانات البكالوريا على صعيد جهة بني ملال خنيفرة وأعلى معدل بالجهة كان بهذه المدينة ﻿

بلغت نسبة نجاح التلاميذ الممدرسين في الامتحان الوطني لنيل شهادة الباكالوريا دورة يونيو 2018 على صعيد جهة بني ملال خنيفرة 52،91 في المائة، أي ما يعادل 12 ألفا و 793 ناجحا.

شوف تيف

بلغت نسبة نجاح التلاميذ الممدرسين في الامتحان الوطني لنيل شهادة الباكالوريا دورة يونيو 2018 على صعيد جهة بني ملال خنيفرة 52،91 في المائة، أي ما يعادل 12 ألفا و 793 ناجحا.

وأفاد بلاغ للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال- خنيفرة أن عدد الناجحين الأحرار بلغ 493 بنسبة 15،31 في المائة، مضيفا أنه على مستوى المسالك والشعب فقد سجلت أعلى نسبة نجاح في المسالك الدولية للباكالوريا المغربية خيار فرنسية بنسبة بلغت 98 في المائة (796 ناجحا)، تليها الشعب العلمية والتقنية بنسبة 57 في المائة ب 8 آلاف و 174 ناجحا، والشعب الأدبية والأصيلة بنسبة 47 في المائة ب 4 آلاف و 574 ناحجا، والمسالك المهنية بنسبة نجاح بلغت 37 في المائة (45 ناجحا)

وأوضح المصدر نفسه أن المديرية الإقليمية لبني ملال تصدرت أعلى نسبة نجاح على المستوى الجهوي، حيث بلغت 56،36 في المائة ، فيما بلغت نسبة النجاح على مستوى مديرية أزيلال 55،59 في المائة، وبمديرية الفقيه بن صالح 55،14 في المائة، وبمديرية خنيفرة 54،50 في المائة، و بمديرية خريبكة 46،94 في المائة.

وبالنسبة لأعلى معدل على صعيد جهة بني ملال خنيفرة حصل التلميذ "الخو أيوب"، بمسلك العلوم الفيزيائية – خيار فرنسية، على أعلى معدل (19،28) على المستوى الجهوي بالتعليم الخصوصي (مديرية خريبكة)، فيما حصلت التلميذة "بنيوس إيمان" بثانوية ابن عبدون التأهيلية بمديرية خريبكة - مسلك العلوم الفيزيائية - على أعلى معدل على المستوى الجهوي بالتعليم العمومي (19،27) مسجلة أعلى معدل في اختبارات الامتحان الوطني الموحد (19،71).

أما بخصوص الميزات المحصل عليها فقد بلغت نسبة التلاميذ الحاصلين على إحدى الميزات (حسن جدا، حسن، و مستحسن) 49،29 في المائة.

وسيجتاز امتحانات الدورة الاستدراكية 12145 مترشحة ومترشح (بمن فيهم الذين تغيبوا بمبرر عن حضور الدورة العادية).

ومن المقرر أن تجرى اختبارات الدورة الاستدراكية يومي 06 و07 يوليوز بالنسبة للامتحان الجهوي الموحد، وأيام 10 و11 و12 يوليوز 2018 بالنسبة للامتحان الوطني الموحد.