 الأساتذة المتعاقدون يكتسحون شوارع المدينة الحمراء بوزراتهم البيضاء ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

أصغر رئيسة وزراء في العالم تضع مولودتها وهي بالسلطة حادثة هي الأولى منذ ما يناهز 30 عاماً | دولي

أصغر رئيسة وزراء في العالم تضع مولودتها وهي بالسلطة حادثة هي الأولى منذ ما يناهز 30 عاماً

21 ألف و 108 ناجح وناجحة في صفوف المتمدرسين في امتحانات دورة يونيو 2018 لنيل شهادة الباكالوريا بجهة مراكش آسفي | مجتمع

21 ألف و 108 ناجح وناجحة في صفوف المتمدرسين في امتحانات دورة يونيو 2018 لنيل شهادة الباكالوريا بجهة

في مرافعة تاريخية.. ممثل النيابة العامة حكيم الوردي يعرج على أوهام أصيب بها رفاق الزفزافي ويقوم بقراءة سوسيولوجية لما وقع بالحسيمة | بوليتيك

في مرافعة تاريخية.. ممثل النيابة العامة ''حكيم الوردي'' يعرج على أوهام أصيب بها رفاق الزفزافي ويقوم

رسميـــا: هــذه هي النتائج النهائية لعملية انتخاب ممثلي الصحافيين المهنيين وناشري الصحف بالمجلس الوطني للصحافة | بوليتيك

رسميـــا: هــذه هي النتائج النهائية لعملية انتخاب ممثلي الصحافيين المهنيين وناشري الصحف بالمجلس

قطر تطالب الأمم المتحدة بتعليق عضوية السعودية والإمارات في مجلس حقوق الإنسان | دولي

قطر تطالب الأمم المتحدة بتعليق عضوية السعودية والإمارات في مجلس حقوق الإنسان

مندوبية الحليمي تكذب الحكومة.. هكذا ارتفعت أسعار المحروقات من 7 دراهم إلى 10 في سنتين | اقتصاد

مندوبية الحليمي تكذب الحكومة.. هكذا ارتفعت أسعار المحروقات من 7 دراهم إلى 10 في سنتين

بالصورة: قبل حفله بموازين.. عطب في محرك طائرة فرانش مونتانا | ثقافة و فنون

بالصورة: قبل حفله بموازين.. عطب في محرك طائرة فرانش مونتانا

القبض على سائق حافلة ميني بيس محملة بمخدر الشيرا بالقنيطرة | حوادث و حقوق

القبض على سائق حافلة ''ميني بيس'' محملة بمخدر الشيرا بالقنيطرة

سيارة مجنونة تدهس شرطية أثناء أداء عملها بالجديدة وتلوذ بالفرار | حوادث و حقوق

سيارة مجنونة تدهس شرطية أثناء أداء عملها بالجديدة وتلوذ بالفرار

مجلس الصحافة الذي نريد...!

الأساتذة المتعاقدون يكتسحون شوارع المدينة الحمراء بوزراتهم البيضاء

بتاريــخ : 23 يونيو 2018 / 18:35 الأساتذة المتعاقدون يكتسحون شوارع المدينة الحمراء بوزراتهم البيضاء | مجتمع
الأساتذة المتعاقدون يكتسحون شوارع المدينة الحمراء بوزراتهم البيضاء
احتج اليوم السبت 23 يونيو 2018 الآلاف من الأساتذة الموظفين بموجب عقود بمدينة مراكش الحمراء، وذلك تنفيذا للبرنامج النضالي المسطر من طرف التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.

شوف تيفي

احتج اليوم السبت 23 يونيو 2018 الآلاف من الأساتذة الموظفين بموجب عقود بمدينة مراكش الحمراء، وذلك تنفيذا للبرنامج النضالي المسطر من طرف التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.

وقد حضر هذه المسيرة، التي انتهت قبل قليل، الآلاف من الأساتذة المتعاقدين أفواج (2016-2017-2018)، الذين حولوا شوارع مراكش الحمراء إلى شوارع بيضاء في مسيرة وطنية حاشدة تعتبر هي الثانية لهم من نوعها، وذلك بعد نجاح مسيرتهم الوطنية الأولى التي تم تنظيمها بالرباط يوم 06 ماي الماضي.

هذه المسيرة الاحتجاجية، يقول مصدر "شوف تيفي" والتي أطلق عليها اسم “مسيرة الإصرار والثبات”، حضرها حوالي 40 ألف مشارك من أساتذة متعاقدين وإطارات نقابية وحقوقية وسياسية وجمعوية ومتضامنين من مختلف الفئات الشعبية، انطلقت على الساعة الحادية عشرة صباحا من باب دكالة قرب المحطة الطرقية للحافلات، متجهة صوب قصر المؤتمرات بالمدينة الحمراء والتي تستضيف فعاليات اليوم الثالث والأخير من منتدى الأمم المتحدة للوظيفة العمومية، والذي يشارك فيه نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية "ليو زنمين".

وقد عبر المحتجون في هذه المسيرة، يضيف ذات المصدر، عن رفضهم التام لخطة التعاقد التي اعتبروها "مخططا تصفويا تخريبيا يستهدف تكريس الهشاشة وتخريب المدرسة العمومية"، مطالبين الوزارة الوصية بالترسيم والإدماج في الوظيفة العمومية، كما دعوا المسؤولين إلى التراجع الفوري عن قرار الطرد الذي صدر في حق بعض الأساتذة المتعاقدين، رافعين مجموعة من الشعارات المنددة بالتعاقد من قبيل " لا لا ثم لا للتعاقد المهزلة .. الأستاذ يريد إسقاط التعاقد .. حرية كرامة عدالة اجتماعية".

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب مراكش أساتذة متعاقدين احتجاج

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

21 ألف و 108 ناجح وناجحة في صفوف المتمدرسين في امتحانات دورة يونيو 2018 لنيل شهادة الباكالوريا بجهة مراكش آسفي | مجتمع

21 ألف و 108 ناجح وناجحة في صفوف المتمدرسين في امتحانات دورة يونيو 2018 لنيل شهادة الباكالوريا بجهة مراكش آسفي

12 ألف و 793 عدد الناجحين في امتحانات البكالوريا على صعيد جهة بني ملال خنيفرة وأعلى معدل بالجهة كان بهذه المدينة | مجتمع

12 ألف و 793 عدد الناجحين في امتحانات البكالوريا على صعيد جهة بني ملال خنيفرة وأعلى معدل بالجهة كان بهذه المدينة

طقس حار،سحب ورياح، بهذه المناطق المغربية اليوم السبت | مجتمع

طقس حار،سحب ورياح، بهذه المناطق المغربية اليوم السبت

جهة كلميم واد نون تسجل نسبة نجاح بلغت 55 في المائة وتلميذ التعليم العمومي عبد السلام الذيب يحصد نقطة 19.22 كأعلى معدل بالجهة | مجتمع

جهة كلميم واد نون تسجل نسبة نجاح بلغت 55 في المائة وتلميذ التعليم العمومي ''عبد السلام الذيب'' يحصد نقطة 19.22 كأعلى معدل بالجهة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أجيو نضحكو مع ترجمة مثال مغربي إلى الفرنسية..شوفو إبداعات المغاربة | مثل فشي شكل
منذ 9 دقائق

أجيو نضحكو مع ترجمة مثال مغربي إلى الفرنسية..شوفو إبداعات المغاربة

دردشة حصرية..ابتسام تسكات لشوف تيفي..بدر سلطان ماشي صديقي و مبيناتنا حتى خلاف | خارج البلاطو

دردشة حصرية..ابتسام تسكات لشوف تيفي..بدر سلطان ماشي صديقي و مبيناتنا حتى خلاف

في قلب منزل التلميذ الذي حصل على أعلى معدل بالباك على مستوى البيضاء..والديا بكاو منين عرفوني جيت أنا الأول | خارج البلاطو

في قلب منزل التلميذ الذي حصل على أعلى معدل بالباك على مستوى البيضاء..والديا بكاو منين عرفوني جيت أنا الأول

بالفيديو..من قلب موسكو..شوفو فرحة الجماهير البلجيكية بعد الفوز الساحق على تونس بالمونديال | خارج البلاطو

بالفيديو..من قلب موسكو..شوفو فرحة الجماهير البلجيكية بعد الفوز الساحق على تونس بالمونديال

﻿

آخر المستجدات

أصغر رئيسة وزراء في العالم تضع مولودتها وهي بالسلطة حادثة هي الأولى منذ ما يناهز 30 عاماً | دولي
منذ 34 دقيقة

أصغر رئيسة وزراء في العالم تضع مولودتها وهي بالسلطة حادثة هي الأولى منذ ما يناهز 30 عاماً

21 ألف و 108 ناجح وناجحة في صفوف المتمدرسين في امتحانات دورة يونيو 2018 لنيل شهادة الباكالوريا بجهة مراكش آسفي | مجتمع

21 ألف و 108 ناجح وناجحة في صفوف المتمدرسين في امتحانات دورة يونيو 2018 لنيل شهادة الباكالوريا بجهة

في مرافعة تاريخية.. ممثل النيابة العامة حكيم الوردي يعرج على أوهام أصيب بها رفاق الزفزافي ويقوم بقراءة سوسيولوجية لما وقع بالحسيمة | بوليتيك

في مرافعة تاريخية.. ممثل النيابة العامة ''حكيم الوردي'' يعرج على أوهام أصيب بها رفاق الزفزافي ويقوم

رسميـــا: هــذه هي النتائج النهائية لعملية انتخاب ممثلي الصحافيين المهنيين وناشري الصحف بالمجلس الوطني للصحافة | بوليتيك

رسميـــا: هــذه هي النتائج النهائية لعملية انتخاب ممثلي الصحافيين المهنيين وناشري الصحف بالمجلس

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.