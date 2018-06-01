الأساتذة المتعاقدون يكتسحون شوارع المدينة الحمراء بوزراتهم البيضاء ﻿

احتج اليوم السبت 23 يونيو 2018 الآلاف من الأساتذة الموظفين بموجب عقود بمدينة مراكش الحمراء، وذلك تنفيذا للبرنامج النضالي المسطر من طرف التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.

شوف تيفي

احتج اليوم السبت 23 يونيو 2018 الآلاف من الأساتذة الموظفين بموجب عقود بمدينة مراكش الحمراء، وذلك تنفيذا للبرنامج النضالي المسطر من طرف التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.

وقد حضر هذه المسيرة، التي انتهت قبل قليل، الآلاف من الأساتذة المتعاقدين أفواج (2016-2017-2018)، الذين حولوا شوارع مراكش الحمراء إلى شوارع بيضاء في مسيرة وطنية حاشدة تعتبر هي الثانية لهم من نوعها، وذلك بعد نجاح مسيرتهم الوطنية الأولى التي تم تنظيمها بالرباط يوم 06 ماي الماضي.

هذه المسيرة الاحتجاجية، يقول مصدر "شوف تيفي" والتي أطلق عليها اسم “مسيرة الإصرار والثبات”، حضرها حوالي 40 ألف مشارك من أساتذة متعاقدين وإطارات نقابية وحقوقية وسياسية وجمعوية ومتضامنين من مختلف الفئات الشعبية، انطلقت على الساعة الحادية عشرة صباحا من باب دكالة قرب المحطة الطرقية للحافلات، متجهة صوب قصر المؤتمرات بالمدينة الحمراء والتي تستضيف فعاليات اليوم الثالث والأخير من منتدى الأمم المتحدة للوظيفة العمومية، والذي يشارك فيه نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية "ليو زنمين".

وقد عبر المحتجون في هذه المسيرة، يضيف ذات المصدر، عن رفضهم التام لخطة التعاقد التي اعتبروها "مخططا تصفويا تخريبيا يستهدف تكريس الهشاشة وتخريب المدرسة العمومية"، مطالبين الوزارة الوصية بالترسيم والإدماج في الوظيفة العمومية، كما دعوا المسؤولين إلى التراجع الفوري عن قرار الطرد الذي صدر في حق بعض الأساتذة المتعاقدين، رافعين مجموعة من الشعارات المنددة بالتعاقد من قبيل " لا لا ثم لا للتعاقد المهزلة .. الأستاذ يريد إسقاط التعاقد .. حرية كرامة عدالة اجتماعية".