 إصابة نائب رئيس زيمبابوي وزوجته بجروح طفيفة في انفجار التجمع الانتخابي ﻿
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إصابة نائب رئيس زيمبابوي وزوجته بجروح طفيفة في انفجار التجمع الانتخابي

بتاريــخ : 23 يونيو 2018 / 18:30 إصابة نائب رئيس زيمبابوي وزوجته بجروح طفيفة في انفجار التجمع الانتخابي | دولي
إصابة نائب رئيس زيمبابوي وزوجته بجروح طفيفة في انفجار التجمع الانتخابي
قال مصدر مقرب من رئيس زيمبابوي إمرسون منانغاغوا اليوم السبت إن نائب الرئيس كونستانتينو تشيوينجا وزوجته أصيبا بجروح طفيفة عقب انفجار وقع أثناء تجمع انتخابي.

شــوف تيفي:

قال مصدر مقرب من رئيس زيمبابوي إمرسون منانغاغوا اليوم السبت إن نائب الرئيس كونستانتينو تشيوينجا وزوجته أصيبا بجروح طفيفة عقب انفجار وقع أثناء تجمع انتخابي.

وقال المصدر ذاته إن "السيدة تشيوينجا أصيبت بجروح طفيفة. وتأثر زوجها أيضا بشكل طفيف".

وكانت مصادر إعلامية عدة قد نقلت عن المتحدث باسم الرئاسة جورج تشارامبا ، بأن الرئيس ايمرسون منانغاغوا ، خرج سالما من هذا الانفجار .

وقال المتحدث بهذا الخصوص إنه "تم اجلاء الرئيس منانغاغوا بنجاح وهو الآن في مقر محافظة بولاوايو "، مشيرا إلى "الانفجار وقع بالقرب من المنصة" حيث كان يقف الرئيس .

 

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