الأمن يلقي القبض على إيطالي هدد بتشويه زوجته المغربية ﻿

ألقت السلطات الأمنية الإيطالية بمدينة ''مودينا'' القبض، اليوم السبت 23 يونيو، على مواطن إيطالي، هدد بتشويه وجه زوجته المغربية بالماء القاطع ''لاسيد'' الذي أكد أنه يحتفظ به داخل سيارته، بالإضافة إلى ما

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ألقت السلطات الأمنية الإيطالية بمدينة "مودينا" القبض، اليوم السبت 23 يونيو، على مواطن إيطالي، هدد بتشويه وجه زوجته المغربية بالماء القاطع "لاسيد" الذي أكد أنه يحتفظ به داخل سيارته، بالإضافة إلى ما قام به من ضرب وتهديد لزوجته.

وكانت الزوجة المغربية الثلاثينية، قد تمكنت من الهرب منه رفقة ابنتها الصغيرة، قبل أن تقرر الاتصال بالشرطة لتلقي القبض على زوجها البالغ 58 عاماً.

ووفقاً لما تناقلته صحف إيطالية محلية، فإن الزوج ألقى التهديدات بسبب نزاع مع زوجته حول أحقية الحضانة للطفلة، حيث أنهما يعيشان منفصلان داخل المنزل . ما جعل ذلك سبباً لما واجهته الزوجة من عنف وتهديد بالتشويه.