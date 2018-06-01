انقاذ 569 مهاجرا في البحر خلال ثلاث عمليات قبالة السواحل الإسبانية ﻿

أعلنت هيئة ''سالفامينتو ماريتيمو'' الحكومية الإسبانية إنقاذ 569 مهاجرا صباح السبت في ثلاث عمليات أجراها جهاز الإنقاذ البحري الإسباني قبالة السواحل الإسبانية.

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أعلنت هيئة ''سالفامينتو ماريتيمو'' الحكومية الإسبانية إنقاذ 569 مهاجرا صباح السبت في ثلاث عمليات أجراها جهاز الإنقاذ البحري الإسباني قبالة السواحل الإسبانية.

وتم إنقاذ 264 شخصا كانوا على متن 16 قاربا في مضيق جبل طارق وأنزلوا في مرفأي طريفة وألمريا بالجزيرة الخضراء، إضافة إلى مئة وستة وسبعين آخرين أنقذوا في البحر المتوسط بين جنوب إسبانيا وشمال المغرب و129 شخصا قبالة سواحل جزيرة كناريا الكبرى في المحيط الأطلسي.

وحصلت عمليات إنقاذ هؤلاء الأشخاص، ومنهم قاصرون ونساء وأطفال، قبالة سواحل المغرب وإفريقيا جنوب الصحراء وفي آسيا أيضا، كما أوضح متحدث باسم الهيئة.

وتأتي عمليات الإنقاذ بعد ستة أيام وصول أكواريوس إلى فالنسيا والتي أنقذت 629 مهاجرا قبالة السواحل الليبية ومنعتها إيطاليا ومالطا من الرسو في موانئها.

وستكون مسألة استقبال المهاجرين التي تقسم الأوروبيين، محور قمة مصغرة تعقدها 16 دولة أوروبية الأحد في بروكسل، مع امتناع دول مجموعة فيشيغراد (المجر وسلوفاكيا وبولندا وتشيكيا) عن المشاركة. ومن المفترض أن يتم التحضير في هذا اللقاء للقمة الأوروبية المرتقبة في 28 و29 يونيو في بروكسل والتي ستخصص إلى أزمة الهجرة.

وهددت إيطاليا بعدم المشاركة في قمة الأحد ثم أكدت حضورها لكنها تريد ''إسماع صوتها''، بحسب وزير الداخلية ماتيو سالفيني.

وتعتبر روما أن النص الذي أعدته باريس وبرلين يتناول مسألة حماية الحدود الأوروبية بشكل غير كاف ويركز على إعادة توزيع المهاجرين منذ لحظة وصولهم إلى أوروبا.

وتشارك إسبانيا التي قام رئيس حكومتها الجديد بيدرو شانشيز بمبادرة استقبال سفينة ''أكواريوس''، في القمة. وتعتبر الدولة الأوروبية الثالثة التي يدخل منها أكبر عدد من المهاجرين إلى أوروبا، بعد إيطاليا واليونان.

وقالت منظمة الهجرة الدولية إن عدد المهاجرين الذين حاولوا عبور المتوسط منذ بداية العام إلى النصف انخفض مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إلا أنه ارتفع بمعدل ثلاث مرات في ما يخص إسبانيا.

وقد وصل حوالى 12155 مهاجرا إلى إسبانيا بين الأول من يناير و20 يونيو. وفي هذه الفترة، قضى 292 مهاجرا نحبهم أثناء محاولتهم الوصول إلى السواحل الاسبانية. وفي الحصيلة، لقي 960 مهاجرا حتفهم في المتوسط في هذه الفترة، بحسب منظمة الهجرة الدولية.