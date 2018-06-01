ابتسام تسكت تبتعد عن التمثيل لهذا الغرض ﻿

كشفت الفنانة الشابة ابتسام تسكت خريجة برنامج اكتشاف المواهب الغنائية ستار أكاديمي، اليوم السبت، خلال الندوة الصحفية التي عُقدت بالرباط على هامش مهرجان « موازين..إيقاعات العالم » في دورته الـ 17،

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كشفت الفنانة الشابة ابتسام تسكت خريجة برنامج اكتشاف المواهب الغنائية ستار أكاديمي، اليوم السبت، خلال الندوة الصحفية التي عُقدت بالرباط على هامش مهرجان « موازين..إيقاعات العالم » في دورته الـ 17، أنها تعتزم الابتعاد عن مجال التمثيل لفترة.

وأضافت تسكت أنها تفكر في الابتعاد عن التمثيل بعدما كرست وقتها الكامل لذلك في الآونة الأخيرة، وذلك بغرض طرح أغاني جديدة.

وكانت تسكت قد ولجت عالم التمثيل من بوابة فيلم ''ألو ابتسام'' و السلسلة ''سعيد وسحتوت'' في رمضان.

هذا وسيحيي كل من ابتسام تسكت ونادية العروسي وبدر سلطان حفلا غنائيا الليلة بمنصة سلا.