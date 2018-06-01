زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الأمريكي للمغرب ﻿

أفادت الخارجية الأمريكية أن نائب وزير الخارجية الأمريكي، جون سوليفان، سيزور المغرب في أواخر يونيو الجاري وذلك في إطار جولة إقليمية.

شوف تيفي

أفادت الخارجية الأمريكية أن نائب وزير الخارجية الأمريكي، جون سوليفان، سيزور المغرب في أواخر يونيو الجاري وذلك في إطار جولة إقليمية.

وذكرت الخارجية الأمريكية في بيان لها أن المسؤول الأمريكي سيلتقي خلال هذه الزيارة مع ''مسؤولين حكوميين كبار لمناقشة عدد من القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية''.

و ستشمل المباحثات أيضا ''إسهامات المغرب الهامة في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم (داعش)''.

وبحسب نفس المصدر سيلتقي سوليفان خلال زيارته للمملكة ، مجموعة من الشبان المغاربة بمدينة الدار البيضاء، بالإضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني.

وهذه الزيارة تندرج في إطار جولة ستقود وزير الخارجية الأمريكي إلى أوروبا وشمال إفريقيا مابين 25 و 29 من شهر يونيو الجاري.

وستشكل هذه الجولة، حسب الخارجية الأمريكية، فرصة لسوليفان لبحث ''مختلف الأولويات الأمريكية، وخاصة الجهود المشتركة لدحر تنظيم داعش وتعزيز التعاون في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية''.