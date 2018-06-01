 زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الأمريكي للمغرب ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

الأمن يلقي القبض على إيطالي هدد بتشويه زوجته المغربية | حوادث و حقوق

الأمن يلقي القبض على إيطالي هدد بتشويه زوجته المغربية

انقاذ 569 مهاجرا في البحر خلال ثلاث عمليات قبالة السواحل الإسبانية | دولي

انقاذ 569 مهاجرا في البحر خلال ثلاث عمليات قبالة السواحل الإسبانية

ثاني انفجار اليوم السبت بالقارة السمراء في تجمعات سياسية | دولي

ثاني انفجار اليوم السبت بالقارة السمراء في تجمعات سياسية

ابتسام تسكت تبتعد عن التمثيل لهذا الغرض | ثقافة و فنون

ابتسام تسكت تبتعد عن التمثيل لهذا الغرض

زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الأمريكي للمغرب | بوليتيك

زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الأمريكي للمغرب

الشرطة القضائية بفاس تلقي القبض على عصابة متخصصة في سرقة المنازل | حوادث و حقوق

الشرطة القضائية بفاس تلقي القبض على عصابة متخصصة في سرقة المنازل

بالفيديو .. شاهد الانفجار الذي استهدف تجمعا انتخابيا لرئيس زيمبابوي | دولي

بالفيديو .. شاهد الانفجار الذي استهدف تجمعا انتخابيا لرئيس زيمبابوي

السيبة.. زوج شرمل مرتو بسيدي بنور وهذه التفاصيل + صور | حوادث و حقوق

السيبة.. زوج شرمل مرتو بسيدي بنور وهذه التفاصيل + صور

الباطرونا تنتقد ارتجالية مفاوضات الحكومة في اتفاقية التبادل الحر | بوليتيك

الباطرونا تنتقد ارتجالية مفاوضات الحكومة في اتفاقية التبادل الحر

مجلس الصحافة الذي نريد...!

زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الأمريكي للمغرب

بتاريــخ : 23 يونيو 2018 / 17:23 زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الأمريكي للمغرب | بوليتيك
زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الأمريكي للمغرب
أفادت الخارجية الأمريكية أن نائب وزير الخارجية الأمريكي، جون سوليفان، سيزور المغرب في أواخر يونيو الجاري وذلك في إطار جولة إقليمية.

شوف تيفي

أفادت الخارجية الأمريكية أن نائب وزير الخارجية الأمريكي، جون سوليفان، سيزور المغرب في أواخر يونيو الجاري وذلك في إطار جولة إقليمية.

وذكرت الخارجية الأمريكية في بيان لها أن المسؤول الأمريكي سيلتقي خلال هذه الزيارة مع ''مسؤولين حكوميين كبار لمناقشة عدد من القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية''.

و ستشمل المباحثات أيضا ''إسهامات المغرب الهامة في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم (داعش)''.

وبحسب نفس المصدر سيلتقي سوليفان خلال زيارته للمملكة ، مجموعة من الشبان المغاربة بمدينة الدار البيضاء، بالإضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني.

وهذه الزيارة تندرج في إطار جولة ستقود وزير الخارجية الأمريكي إلى أوروبا وشمال إفريقيا مابين 25 و 29 من شهر يونيو الجاري.

وستشكل هذه الجولة، حسب الخارجية الأمريكية، فرصة لسوليفان لبحث ''مختلف الأولويات الأمريكية، وخاصة الجهود المشتركة لدحر تنظيم داعش وتعزيز التعاون في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية''.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي وزير الخارجية الأمريكي زيارة يونيو

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

الباطرونا تنتقد ارتجالية مفاوضات الحكومة في اتفاقية التبادل الحر | بوليتيك

الباطرونا تنتقد ارتجالية مفاوضات الحكومة في اتفاقية التبادل الحر

اعتراف دولي بدور المغرب في تدبير قضية الهجرة | بوليتيك

اعتراف دولي بدور المغرب في تدبير قضية الهجرة

بالأرقام .. المندوبية السامية للتخطيط تؤكد ارتفاع الأسعار خلال شهر رمضان | بوليتيك

بالأرقام .. المندوبية السامية للتخطيط تؤكد ارتفاع الأسعار خلال شهر رمضان

الفاسي الفهري يدعو مغاربة الخارج إلى الانخراط أكثر في تحقيق إقلاع القطاع العقاري بالمملكة | بوليتيك

الفاسي الفهري يدعو مغاربة الخارج إلى الانخراط أكثر في تحقيق إقلاع القطاع العقاري بالمملكة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

خطير و بالفيديو..ولاد الخيرية هجمو على ساكنة البرنوصي بالسيوفة و الزراوط بعدما ديكلاراو بيهم عند البوليس | خارج البلاطو
منذ 16 دقيقة

خطير و بالفيديو..ولاد الخيرية هجمو على ساكنة البرنوصي بالسيوفة و الزراوط بعدما ديكلاراو بيهم عند البوليس

مغاربة ناشطين فموازين مع كاظم الساهر+تصريحات و تفاعل خــاص بعيدا عن المقاطعة | خارج البلاطو

مغاربة ناشطين فموازين مع كاظم الساهر+تصريحات و تفاعل خــاص بعيدا عن المقاطعة

بالفيديو..نداء مؤثر لمغربية تتهم جارها بتهديدها بعد خلاف بينهما | حالة خاصة

بالفيديو..نداء مؤثر لمغربية تتهم جارها بتهديدها بعد خلاف بينهما

أبناء مدينة بن طيب مسقط رأس نور الدين أمرابط في تصريحات مثيرة..بقا فينا الحال نور الدين لعب حسن من كريستيانو و مربحناش و بغينا يسميو شارع فمدينة الناظور على الاسم ديالو | خارج البلاطو

أبناء مدينة بن طيب مسقط رأس نور الدين أمرابط في تصريحات مثيرة..بقا فينا الحال نور الدين لعب حسن من كريستيانو و مربحناش و بغينا يسميو شارع فمدينة الناظور على الاسم ديالو

﻿

آخر المستجدات

الأمن يلقي القبض على إيطالي هدد بتشويه زوجته المغربية | حوادث و حقوق
منذ 12 دقيقة

الأمن يلقي القبض على إيطالي هدد بتشويه زوجته المغربية

انقاذ 569 مهاجرا في البحر خلال ثلاث عمليات قبالة السواحل الإسبانية | دولي

انقاذ 569 مهاجرا في البحر خلال ثلاث عمليات قبالة السواحل الإسبانية

ثاني انفجار اليوم السبت بالقارة السمراء في تجمعات سياسية | دولي

ثاني انفجار اليوم السبت بالقارة السمراء في تجمعات سياسية

ابتسام تسكت تبتعد عن التمثيل لهذا الغرض | ثقافة و فنون

ابتسام تسكت تبتعد عن التمثيل لهذا الغرض

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.