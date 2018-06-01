الشرطة القضائية بفاس تلقي القبض على عصابة متخصصة في سرقة المنازل ﻿

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة فاس، من اعتقال عصابة إجرامية متخصصة في السرقات الموصوفة، وانتحال هويات مزورة.

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تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة فاس، من اعتقال عصابة إجرامية متخصصة في السرقات الموصوفة، وانتحال هويات مزورة.

وتقود هذه الشبكة امرأة من ذوي السوابق العدلية. وحسب مصادر محلية، فإن هذه الشبكة والتي روعت مدينة فاس، كانت تستعمل في عملياتها مفاتيح مزورة.

وقد تمكنت العناصر الأمنية، بحر هذا الأسبوع، من التوصل إلى أشخاص آخرين متورطين في هذه العمليات ، وحيازة وبيع المسروقات.

وبعد استنطاقهم من طرف الشرطة القضائية، تضيف المصادر، اعترفوا بالمنسوب إليهم، بعد أن كانوا يستغلون غياب أصحاب المنازل من أجل تنفيذ عملياتهم.

وجاءت عملية تفكيك هذه العصابة، إثر عدة شكايات انهالت مؤخرا على مختلف الدوائر الأمنية بالعاصمة العلمية، وعلى إثرها شنت عناصر الأمن حملة مراقبة وتقصي مشددة، أسفرت عن اعتقال أفراد العصابة على مستوى أحد الشوارع في وسط المدينة الجديدة فاس، حيث تم اقتيادهم إلى مقر الدائرة الأمنية من أجل تحقيق معمق في محضر قانوني، اعترفوا فيه بالمنسوب إليهم في انتظار عرضهم على أنظار النيابة العامة.