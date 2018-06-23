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بتاريــخ : 23 يونيو 2018 / 17:03 السيبة.. زوج شرمل مرتو بسيدي بنور وهذه التفاصيل + صور | حوادث و حقوق
السيبة.. زوج شرمل مرتو بسيدي بنور وهذه التفاصيل + صور
قام زوج ثلاثيني بالاعتداء على زوجته العشرينية يوم الإثنين المنصرم بأولاد جابر- أولاد سعيد بإقليم سيدي بنور بواسطة عصا « هراوة ديال الفاس » على مستوى الرأس.

شوف تيفي

قام زوج ثلاثيني بالاعتداء على زوجته العشرينية يوم الإثنين المنصرم بأولاد جابر- أولاد سعيد بإقليم سيدي بنور بواسطة عصا « هراوة ديال الفاس » على مستوى الرأس.

ووفق مصدر قريب من الزوجة الضحية، فإن الأخيرة تفاجأت بحر الأسبوع الجاري بزوجها الذي انهال عليها بالضرب بواسطة العصا بعدما تعقبها قائلا « نتي باقا ما طلقتي مني مخاسكش تخرجي »، وأضاف المصدر ذاته أن الزوجة تقطن حاليا رفقة والدتها وذلك بعدما رفعت دعوى الطلاق على زوجها بعد 6 أشهر زواج.

وكشفت المتحدثة لشوف تيفي، أن الزوجة وقبل تعرضها للاعتداء بدقائق كانت تهم على رعي أغنامها، نظرا لمرض والدتها.

وأمام هذا الأمر، تم نقل الزوجة إلى المستشفى الإقليمي لسيدي بنور في حالة جد حرجة حيث تطلب رتق جرحها أزيد من 48 غُرزة طبية، ومن جهته، لاذ الزوج الجاني بالفرار إلى وجهة مجهولة.

اغتصاب

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي حوادث وحقوق اعتداء زوج زوجة سيدي بنور

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