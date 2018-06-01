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رسميا.. إقالة رابح ماجر من تدريب المنتخب الجزائري

بتاريــخ : 23 يونيو 2018 / 16:53 رسميا.. إقالة رابح ماجر من تدريب المنتخب الجزائري | سبور
رسميا.. إقالة رابح ماجر من تدريب المنتخب الجزائري
قرر الاتحاد الجزائري لكرة القدم اليوم السبت إقالة مدرب المنتخب الوطني رابح ماجر، بعد النتائج السلبية التي حققها رفقة المنتخب ومشاكله مع عدد من اللاعبين الذين أصبحوا يرفضون دعوته.

شوف سبور

قرر الاتحاد الجزائري لكرة القدم اليوم السبت إقالة مدرب المنتخب الوطني رابح ماجر، بعد النتائج السلبية التي حققها رفقة المنتخب ومشاكله مع عدد من اللاعبين الذين أصبحوا يرفضون دعوته.

ووفق تقارير جزائرية، فإن الاتحاد الكروي للعبة أقال ماجر من مهامه مستغلًا بندًا في عقده يسمح بتعويضه براتب شهرين فقط.

وأَضافت المصادر ذاتها، أن المدرب الجزائري لم يقم بإرسال تقارير حول معسكرات المنتخب الجزائري واللقاءات الأخيرة للمكتب التنفيذي للاتحاد الجزائري لمناقشتها، وهو ما يعتبر خرقًا لأحد بنود عقده تسمح بإقالته.

جدير بالذكر أن الاتحاد الجزائري للعبة تعاقد مع رابح ماجر شهر أكتوبر من السنة الماضية خلفاً للإسباني لوكاس الكازار، الذي أقيل من منصبه بعد فشله في التأهل إلى مونديال روسيا 2018.

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