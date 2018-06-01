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استياء عارم في صفوف ساكنة ابن أحمد بسبب انتشار الجريمة

بتاريــخ : 23 يونيو 2018 / 16:29 استياء عارم في صفوف ساكنة ابن أحمد بسبب انتشار الجريمة | حوادث و حقوق
استياء عارم في صفوف ساكنة ابن أحمد بسبب انتشار الجريمة
استياء عارم يسود في صفوف ساكنة مدينة ابن أحمد بإقليم سطات، بسبب تردي الوضع الأمني بالمنطقة وانتشار الجريمة خلال الأيــام الأخيرة .

شوف تيفي

استياء عارم يسود في صفوف ساكنة مدينة ابن أحمد بإقليم سطات، بسبب تردي الوضع الأمني بالمنطقة وانتشار الجريمة خلال الأيــام الأخيرة .

وعبر عدد من فعاليات المجتمع المدني بذات المدينة لـ''شوف تيفي'' عن غضبهم من انتشار الجريمة والسرقة وتزايد عدد الضحايا، مطالبين بوضع حد لذلك، محتجين أيضا ضد ما وصفوه ''انتقائية السلطات الأمنية في التعامل مع الملفات المعروضة عليها ومحاباة فئة نافذة على حساب أخرى بسيطة، فضلا عن سوء استقبال المواطنين وتردي جودة الخدمات المقدمة لهم''.

وأكد عدد من النشطاء والفاعلين الحقوقيين في مدينة ابن أحمد لــ''شوف تيفي'' عن عزمهم مراسلة المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، قصد بعث لجنة مركزية للتحقيق في مجموعة من الخروقات التي تشهدها المفوضية، ذكروا منها؛ استغلال بعض عناصر الأمن سلطتهم للتستر على العديد من القضايا الأمنية العالقة بشوارع وأزقة المدينة... متوعدين بتنظيم وقفة احتجاجية في الأسابيع المقبلة أمام مفوضية الأمن، احتجاجا على تزايد ترويج المخدرات والسرقة، وتنديدا بالتراخي الأمني بالمنطقة.

كما استغرب نشطاء مما وصفوه بــ ''السبات العميق للعناصر الأمنية رغم صغر مساحة المدينة وتوفر جميع وسائل العمل البشرية واللوجيستية''، مؤكدين أنهم يحملون المسؤولية أيضا إلى والي أمن سطات وسيوجهون إليه عريضة موقعة بأسماء السكان يطالبونه من خلالها بتدخل عاجل لوضع حد لما تعرفه المنطقة من انتشار للجريمة بمختلف أنواعها، مؤكدين أنهم سيلجؤون إلى خوض أشكال احتجاجية إذا لم يتم التحرك لاستتباب الأمن والأمان.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي الملك الحموشي المغرب ابن أحمد مدينة احتجاجات

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