جريدة إسبانية تكشف سبب عدم زيارة رئيس الوزراء الإسباني للمغرب في أول زيارة خارجية له ﻿

قالت جريدة '' أوروبا بريس'' أن رئيس الوزراء الإسباني الجديد، بيدرو سانشيز، كان يعتزم المجيئ إلى المغرب في أول زيارة رسمية خارجية له، كما هو معهود في التقاليد الإسبانية منذ ثلاثة عقود، ولكن عند تواصله

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قالت جريدة " أوروبا بريس" أن رئيس الوزراء الإسباني الجديد، بيدرو سانشيز، كان يعتزم المجيئ إلى المغرب في أول زيارة رسمية خارجية له، كما هو معهود في التقاليد الإسبانية منذ ثلاثة عقود، ولكن عند تواصله مع الرباط تم التأكيد له بأن الملك محمد السادس لن يكون في البلاد خلال تلك الفترة.

وتبعاً لمصادر حكومية، يضيف ذات المصدر، فإن أول طلب لرئيس الوزراء الإسباني الجديد كان زيارة المغرب في أول زيارة خارجية له، لكن رد الحكومة المغربية أكد على غياب الملك، الأمر الذي جعل الزيارة مستحيلة.

وأوضحت مصادر مقربة من بيدرو سانشيز، يؤكد ذات المصدر، أنه لا يمكن تأجيل جميع زياراته الدولية لعدم إمكانيتها مرحليا بالمغرب، لذا سيستمر في جولته الأوروبية التي ستبدأ السبت القادم بزيارة باريس.

وأوضح بيدرو سانشيز أثناء مقابلة تلفزيونية معه في تلفزيون "TVE" أن أول تواصل قام به كان مع رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، حيث أكد كل منهما على أهمية الزيارة التي لا يمكن تحديد موعد لها في الوقت الحالي. وهكذا، أكد بأن زيارته للمغرب ستكون في النصف الثاني من العام الحالي.