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قتلى وجرحى في محاولة اغتيال فاشلة لرئيس وزراء إثيوبيا

بتاريــخ : 23 يونيو 2018 / 14:42 قتلى وجرحى في محاولة اغتيال فاشلة لرئيس وزراء إثيوبيا | دولي
قتلى وجرحى في محاولة اغتيال فاشلة لرئيس وزراء إثيوبيا
تعرض رئيس الوزراء الإثيوبي الجديد ''آبي أحمد'' لمحاولة اغتيال في العاصمة أديس أبابا السبت عقب كلمة ألقاها أمام حشد من أنصاره ومؤيديه.

شوف تيفي

تعرض رئيس الوزراء الإثيوبي الجديد "آبي أحمد" لمحاولة اغتيال في العاصمة أديس أبابا السبت عقب كلمة ألقاها أمام حشد من أنصاره ومؤيديه.

وقتل أربعة إثيوبيين على الأقل وأصيب آخرون، اليوم السبت 23 يونيو، جرّاء انفجار قنبلة استهدفت تجمعًا حضره "آبي أحمد"، في العاصمة أديس أبابا، حسب شبكة "أوروميا للإعلام" في إثيوبيا.

وصرح رئيس الوزراء في خطاب بثه التلفزيون الإثيوبي الوطني، إنّ "عددا قليلا قُتل، وأُصيب آخرون جراء الانفجار"، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وأضاف، أنّ الحادثة "محاولة متعمدة لإيذاء الأبرياء"، حسب ما نقل موقع "أديس ستاندر" الإثيوبي.

فيما شدد على أن حوادث كهذه "لن تمنع الحزب (الجبهة الديمقراطية لشعب أورومو) من متابعة أجندته للإصلاح".

ووقع الانفجار مباشرًة بعد انتهاء آبي أحمد من خطابه أمام الجماهير التي تجمعت في مليونية بساحة "ميسكيل" الرئيسية بالعاصمة، لتأييد رئيس الوزراء، كما ذكر موقع "أديس ستاندر"، الذي أشار إلى أن سلطات الأمن اعتقلت سيدتين ورجلا على خلفية الواقعة.

وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام إثيوبية، جلوس "آبي أحمد" على المنصة الرئيسية أثناء الحادثة، وبدا أنه سمع دوي الانفجار.

ومن جانبه، قال "سيوم تيشومي" عضو اللجنة المنظمة للتجمع ومدير مكتب رئيس الوزراء "إن الانفجار نجم عن قنبلة يدوية حاول شخص إلقاءها على المنصة التي كان رئيس الوزراء واقفا عليها".

وأضاف عبر حسابه بتويتر "بعض من امتلأت قلوبهم بالكراهية شنوا هجوما بقنبلة. السيد رئيس الوزراء أبي بخير. كل القتلى شهداء للمحبة والسلام.. السيد رئيس الوزراء يقدم تعازيه لأسر الضحايا، ومنفذو الهجوم سيمثلون أمام العدالة". ولم يحدد أريجا أي مشتبه بهم.

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شوف تيفي المغرب إثيوبيا جرحى قتلى محاولة اغتيال رئيس الوزراء

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