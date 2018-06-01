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القبض على 28 شخصا من بينهم مغاربة بتهمة تهريب وخطف القاصرين المغاربة بإسبانيا

بتاريــخ : 23 يونيو 2018 / 12:29 القبض على 28 شخصا من بينهم مغاربة بتهمة تهريب وخطف القاصرين المغاربة بإسبانيا | حوادث و حقوق
القبض على 28 شخصا من بينهم مغاربة بتهمة تهريب وخطف القاصرين المغاربة بإسبانيا
قامت الشرطة الوطنية الإسبانية بإلقاء القبض على 28 شخصاً، أربعة منهم في مقاطعة كاستيون، وقامت بتفكيك خليتين إجراميتين متخصصتين في تهريب القاصرين المغاربة، وذلك من خلال عملية مشتركة مع ''يوروبول'' في

شوف تيفي

قامت الشرطة الوطنية الإسبانية بإلقاء القبض على 28 شخصاً، أربعة منهم في مقاطعة كاستيون، وقامت بتفكيك خليتين إجراميتين متخصصتين في تهريب القاصرين المغاربة، وذلك من خلال عملية مشتركة مع "يوروبول" في عدة مقاطعات إسبانية.

وتبعا لما صرحت به مصالح الشرطة الإسبانية، وفق وكالة "إيفي" الإسبانية، فإن الخليتين كانتا تقومان بتهريب القاصرين المغاربة ومساعدتهم على عبور الحدود مقابل مبالغ مالية تختلف وفقاً لوسيلة التهريب، حيث يطلب من القاصرين دفع حوالي 2000 أورو إذا كانوا يريدون عبور المضيق عبر القارب، و5000 أورو إذا كانوا يريدون ركوب الدراجة المائية أو 2500 أورو، إذا تم استخدام سيارات أو شاحنات ويتم زيادة الأسعار وفقاً لحالة الطقس.

وقد شملت المرحلة الأولى للعملية الشرطية، وفق ذات المصدر، تفكيك الخلية الإجرامية الأولى، حيث أن العديد ممن تم القبض عليهم يحملون الجنسية المغربية، وكانوا يعملون في مركز للقاصرين بـ"أستوريس".

وشملت المرحلة الثانية من العملية تفكيك الخلية الإجرامية الثانية، متصلة بالأولى، وكانت متخصصة في خطف القاصرين المغاربة عندما يصلون إلى الشواطئ الإسبانية، ويتم منعهم من الانتقال إلى مكان آخر، إلى أن تدفع عائلاتهم، الموجودة في المغرب، مبلغا قيمته 500 أورو.

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شوف تيفي المغرب إسبانيا القبض قاصرين تهريب

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