فيسبوك يطلق ميزة جديدة تخبرك بـ''سر شخصي'' ﻿

كشفت مواقع متخصصة في أخبار التكنولوجيا أن ''فيسبوك'' تختبر ميزة جديدة، تمكّن المستخدمين من معرفة عدد الساعات التي يقضونها عبر تطبيق التواصل الاجتماعي الأوسع انتشارا.

''شوف تيفي''

كشفت مواقع متخصصة في أخبار التكنولوجيا أن ''فيسبوك'' تختبر ميزة جديدة، تمكّن المستخدمين من معرفة عدد الساعات التي يقضونها عبر تطبيق التواصل الاجتماعي الأوسع انتشارا.

وحسب موقع ''ماشابل''، فإن التطبيق سيمد مستخدميه بإحصاءات دقيقة عن توقيتات الدخول والخروج منه، بميزة تحمل اسم ''وقتك على فيسبوك''.

ويعتقد أن الغرض من الميزة الجديدة هو تذكير المستخدمين بالحصول على قسط من الراحة عند استخدام تطبيق ''فيسبوك''، والحيلولة دون قضائهم أوقاتا طويلة به.

وحسب صور مسربة نشرها مطورون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فإن الخاصية الجديدة تظهر عدد الدقائق التي يقضيها المستخدم عبر تطبيق ''فيسبوك'' خلال أسبوع، مع إمكانية تحديده سلفا على أن يرسل التطبيق إشعارا للمستخدم لدى انقضاء الوقت الذي حدده، حسب ما أورده موقع قناة ''سكاي نيوز عربية''.

ولم ترد ''فيسبوك'' على طلبات للتعليق حول تحديثها، لكن هذه الخاصية تبدو متسقة مع السياسات الجديدة للشركة التي تهدف إلى تنظيم وقت المستخدمين.

وفي وقت سابق من العام الجاري، قدمت ''غوغل'' و''أبل'' ميزات مشابهة تساعد المستخدمين على مراقبة الوقت الذي يقضونه عبر التطبيقات ومع هواتفهم الذكية.