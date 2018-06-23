بالصــور..القيصر يُضيئ سماء موازين في يومه الأول بالرباط ﻿

حل قيصر الغناء العربي الفنان العراقي كاظم الساهر بالرباط من جديد، ورفع الستار أمس الجمعة، على عروض البرمجة الشرقية بالدورة 17 لمهرجان موازين - إيقاعات العالم بمنصة النهضة.

شـــوف تيفي:

حل قيصر الغناء العربي الفنان العراقي كاظم الساهر بالرباط من جديد، ورفع الستار أمس الجمعة، على عروض البرمجة الشرقية بالدورة 17 لمهرجان موازين - إيقاعات العالم بمنصة النهضة.

انطلق الحفل وتوالت أغان القيصر الخالدة مثل "زيديني عشقا" و"عيد العشاق" و"نسيت دائي" و"أحلى النساء" و"أكرهها "و" وين أكون" وغيرها من عناوين أسرت جماهير غفيرة حجت إلى منصة النهضة ، تحفظها عن ظهر قلب.

في الموعد كان الساهر ، فشدا وأمتع وأبهر بأداءه الرصين وألحانه المتجددة غير المبتذلة. في هذا الحفل كان الرجل العاشق، تلميذ الحب، وذاك الفتى الحالم.

رغم فرحه وحبه العارم، نثر كاظم الساهر شذرات من "علمني حبك أن أحزن"، و"أكرهها" و"قاتلتي" و" أنا كالطفل أحمل أحلام بريئات".

من ألقه لم ينل الزمن، بابتسامته المألوفة وركوزه على المسرح، ظل ينتقل بسلاسة وحنكة بين الألحان والمقامات، محفوفا بالفرقة المغربية للموسيقى العربية بقيادة المايسترو صلاح الشرقاوي.

بين قطعة وأخرى، وما بين حب وحب وجد الساهر ظالته في حضرة جمهور من مختلف الأعمار والمشارب، جمهور لم تنل من ذائقته الفنية موجات دخيلة مبتذلة.

كل مرة يحل فيها الساهر بالرباط كأنها المرة الأولى، في لقاء عاشقين بعد طول غياب، كان جمهور موازين ذاك "الإبن المدلل" لابن الموصل، فراح يتجاوب معه في شغب طفولي، في تساكن واحتضان.

ويخصص موازين، الذي يساهم في الترويج للموسيقى المغربية، أكثر من نصف برمجته للمواهب المحلية، كما تمكن هذه التظاهرة الفنية التي تحمل قيم السلام والانفتاح والتسامح والاحترام، من الولوج المجاني ل 90 في المائة من حفلاتها الموسيقية، مما يجعل الوصول إلى الجمهور مهمة أساسية، كما يعد داعما أساسيا للاقتصاد السياحي الإقليمي وفاعلا في خلق صناعة الفرجة بالمغرب.