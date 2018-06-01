بالأرقام .. المندوبية السامية للتخطيط تؤكد ارتفاع الأسعار خلال شهر رمضان ﻿

سجلت المندوبية السامية للتخطيط أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك عرف ارتفاعا بـ 0.5 في المائة خلال شهر ماي ، مقارنة مع الشهر السابق.

شوف تيفي

سجلت المندوبية السامية للتخطيط أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك عرف ارتفاعا بـ 0.5 في المائة خلال شهر ماي ، مقارنة مع الشهر السابق.

وعزت المندوبية السامية، في مذكرة إخبارية، توصلت "شوف تيفي" بنسخة منها، حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر ماي 2018، هذا التطور إلى ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 1 في المائة والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ 0.2 في المائة.

وشملت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري أبريل وماي 2018 على الخصوص أثمان "الفواكه" بـ 10.8 في المائة، و "السمك وفواكه البحر" بـ 3.7 في المائة، و"اللحوم" بـ 1.3 في المائة و"الحليب والجبن والبيض" بـ 0.7 في المائة.

وقد أفادت ذات المذكرة، أن انخفاض أثمان "الخضر" بـ 2.5 في المائة و"القهوة والشاي والكاكاو" بـ 0.1 في المائة، وأشارت إلى أنه فيما يخص المواد غير الغذائية، فقد شمل الارتفاع على الخصوص أثمان "المحروقات" بـ 1.3 في المائة. كما أفادت المذكرة أن الرقم الاستدلالي سجل أهم الارتفاعات في القنيطرة بـ 0.9 في المائة، وفي الدار البيضاء وطنجة بـ 0.7 في المائة، وفي فاس والرباط بـ 0.6 في المائة، وفي مراكش وتطوان والعيون وآسفي بـ 0.5 في المائة.



بينما سجلت مندوبية الحليمي، انخفاضات في كل من الحسيمة بـ 0.2 في المائة وكلميم بـ 0.1 في المائة. وبالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بـ 2.6 في المائة خلال شهر ماي 2018، نتيجة تزايد أثمان المواد الغذائية بـ 3.4 في المائة والمواد غير الغذائية بـ 1.9 في المائة، فيما تراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين استقرار بالنسبة لـ "المواصلات" وارتفاع قدره 6.5 في المائة بالنسبة لـ "المواد والخدمات الأخرى".

وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر ماي 2018، استقرارا بالمقارنة مع شهر أبريل 2018 وارتفاعا بـ 0.6 في المائة بالمقارنة مع شهر ماي 2017.