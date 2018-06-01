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طقس حار،سحب ورياح، بهذه المناطق المغربية اليوم السبت

بتاريــخ : 23 يونيو 2018 / 10:57 طقس حار،سحب ورياح، بهذه المناطق المغربية اليوم السبت | مجتمع
طقس حار،سحب ورياح، بهذه المناطق المغربية اليوم السبت
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم السبت، أن يظل الطقس حارا نوعا ما بالجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية وبأقصى جنوب البلاد.

شوف تيفي

 تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم السبت، أن يظل الطقس حارا نوعا ما بالجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية وبأقصى جنوب البلاد.

 كما سيلاحظ انتشار سحب منخفضة كثيفة بمنطقة طنجة، وغرب الواجهة المتوسطية، وبالسواحل الوسطى، مرفوقة أحيانا بأمطار جد خفيفة محليا.

 وستتكون خلال الظهيرة سحب ركامية فوق مرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط، كما ستنتشر سحب منخفضة خلال الليل والصباح شرق الواجهة المتوسطية وبالسواحل والسهول الأطلسية، مرفوقة بكتل ضبابية محلية.

 وستكون الأجواء مستقرة عموما، وقليلة السحب إلى صافية بباقي جهات المملكة، فضلا عن تناثر حبات رملية محلية بالأقاليم الجنوبية، وجنوب المنطقة الشرقية، وبالجنوب الشرقي للبلاد.

 أما الرياح، فستهب معتدلة إلى قوية نوعا ما، من القطاع الجنوبي بالمنطقة الشرقية، وضعيفة إلى معتدلة من القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي، ومن القطاع الشرقي بالواجهة المتوسطية، وشمالية إلى أحيانا غربية بباقي الأرجاء.

 وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 12 و17 درجة بالمرتفعات، وما بين 20 و25 درجة بجنوب المنطقة الشرقية، و بالسفوح الجنوبية الشرقية، وبجنوب الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 17 و22 درجة بباقي المناطق.

 أما بالنسبة لدرجات الحرارة العليا، فستتراوح ما بين 26 و32 درجة بالمرتفعات، وبالواجهة المتوسطية، وبمنطقة طنجة، وبالسواحل والسهول الأطلسية، وبمنطقة سوس، وبشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 32 و37 درجة بالسايس، وبالسهول الواقعة غرب الأطلس، وبهضاب الفوسفاط، ووالماس، و شمال المنطقة الشرقية، وبالسفوح الجنوبية الشرقية، وستكون ما بين 36 و41 درجة بالجنوب الشرقي وبأقصى الجنوب.

 وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز والواجهة المتوسطية وسيصبح قليل الهيجان إلى هائج ليلا شرق الحسيمة، وقليل الهيجان ما بين طنجة وبوجدور، وسيصبح محليا قليل الهيجان إلى هائج زوالا ما بين رأس سيم وتزنيت، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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