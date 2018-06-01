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الفاسي الفهري يدعو مغاربة الخارج إلى الانخراط أكثر في تحقيق إقلاع القطاع العقاري بالمملكة

بتاريــخ : 23 يونيو 2018 / 10:56 الفاسي الفهري يدعو مغاربة الخارج إلى الانخراط أكثر في تحقيق إقلاع القطاع العقاري بالمملكة | بوليتيك
الفاسي الفهري يدعو مغاربة الخارج إلى الانخراط أكثر في تحقيق إقلاع القطاع العقاري بالمملكة
دعا وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان، وسياسة المدينة عبد الأحد الفاسي الفهري، الجمعة بباريس، المغاربة المقيمين بالخارج، إلى الانخراط أكثر في تحقيق إقلاع، القطاع العقاري بالنظر إلى

"شوف تيفي"

 دعا وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان، وسياسة المدينة عبد الأحد الفاسي الفهري، الجمعة بباريس، المغاربة المقيمين بالخارج، إلى الانخراط أكثر في تحقيق إقلاع، القطاع العقاري بالنظر إلى أهميته على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي.

وقال الفاسي الفهري في كلمة له بمناسبة افتتاح معرض العقار المغربي (سماب إيمو) إن هذا القطاع يشغل مليون شخص، ويساهم بنسبة سبعة في المائة في الناتج الداخلي الخام، مشيرا إلى أن أفراد الجالية المغربية بالخارج، وأيضا الأجانب الراغبين في اقتناء سكن بالمغرب، تزداد متطلباتهم خاصة في مجال الاستدامة والجودة.

وأكد الوزير أيضا أن الوزارة تشتغل على طرق جديدة لتحقيق إقلاع القطاع، من خلال الاستجابة إلى القضايا الكفيلة بجلب المستثمرين خاصة في القطاع العقاري، والتمويل، والتسهيلات في مجال التعمير، معربا عن العزم على توفيركل الضمانات القانونية والتقنية الضرورية ذات الصلة بالمعاملات العقارية لفائدة المستثمرين.

وتطرق الوزير من جهة أخرى إلى حصيلة مختلف البرامج التي أطلقت بالمغرب، بهدف ضمان سكن لائق، وضمنها برنامج مدن بدون صفيح، وبرنامج السكن الاجتماعي.

وقال "إن برامجنا مكنت من تحقيق نتائج هامة لتقليص العجز في مجال السكن الذي انتقل من 1،2 مليون وحدة إلى 400 ألف وحدة خلال 20 سنة .

من جهته عرض مصطفى الباكوري رئيس جهة الدار البيضاء –سطات، التي تعد ضيف شرف هذه الدورة التي تستمر إلى غاية الأحد المقبل، للدينامية التي تشهدها الجهة على مختلف المستويات، ومساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.

وسجل أيضا أن الجهة وضعت مؤخرا اللمسات الأخيرة على مخططها التنموي، داعيا إلى إيلاء أهمية خاصة لقضية الاستدامة في قطاع العقار.

يشار إلى أن عددا من المشاريع العقارية بمختلف مدن المغرب، تعرض في إطار هذه التظاهرة التي جرى افتتاحها بحضور على الخصوص رئيس المجلس المديري لمجموعة العمران ، بدر الكانوني، وسفير المغرب بفرنسا، شكيب بنموسى.

‫شوف تيفي

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