 جهة كلميم واد نون تسجل نسبة نجاح بلغت 55% وتلميذ التعليم العمومي ''عبد السلام الذيب'' يحصد نقطة 19.22 كأعلى معدل بالجهة ﻿
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جهة كلميم واد نون تسجل نسبة نجاح بلغت 55% وتلميذ التعليم العمومي ''عبد السلام الذيب'' يحصد نقطة 19.22 كأعلى معدل بالجهة

بتاريــخ : 23 يونيو 2018 / 10:43 جهة كلميم واد نون تسجل نسبة نجاح بلغت 55% وتلميذ التعليم العمومي عبد السلام الذيب يحصد نقطة 19.22 كأعلى معدل بالجهة | مجتمع
جهة كلميم واد نون تسجل نسبة نجاح بلغت 55% وتلميذ التعليم العمومي ''عبد السلام الذيب'' يحصد نقطة 19.22 كأعلى معدل بالجهة
تمكن التلميذ ''عبد السلام الذيب'' الذي يتابع دراسته في شعبة العلوم الرياضية (أ) بثانوية الخوارزمي التأهيلية بمدينة كلميم من حصد أول معدل لنتائج الباكالوريا على صعيد جهة كلميم واد نون بتسجيله لنقطة

شوف تيفي:أحمد الهلالي

تمكن التلميذ "عبد السلام الذيب" الذي يتابع دراسته في شعبة العلوم الرياضية (أ) بثانوية الخوارزمي التأهيلية بمدينة كلميم من حصد أول معدل لنتائج الباكالوريا على صعيد جهة كلميم واد نون بتسجيله لنقطة 19.22.

وحظي "الذيب" بالتفاتة رسمية من لدن عدة فعاليات مدنية وسياسية بالجهة بعد تحقيقه لهذا الإنجاز، حيث أشرف مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة كلميم واد نون على زيارته بمنزل أسرته مرفوقا بمجموعة من الأطر التربوية والتعليمية، الذين أثنوا على هذا الإنجاز الذي استطاع "عبد السلام" أن يشرف به منطقته وجهته التي ينتمي إليها.
وأوضح عبد السلام في تصريح صحفي أن حصده لهذا المعدل غير المسبوق بالجهة هو تشريف له ولأسرته التي طالما قدمت له الدعم المادي والمعنوي، وكان يعمل بجد ومثابرة منذ سنوات لتحقيقه، ويصبو أن يخطو خطوات مماثلة في سماء العلم والمعرفة مستقبلا، وذلك بولوجه لإحدى المدارس العليا للهندسة الذي يبقى هو أبرز طموحاته المستقبلية.
وبلغت نسبة النجاح العامة في الدورة العادية لامتحانات الباكالوريا برسم سنة 2018 بجهة كلميم واد نون 55.03 في المائة، وذلك بنجاح 2980 تلميذا وتلميذة في صفوف المتمدرسين، وتصدرت مديرية إقليم سيدي إفني نسبة النجاح العامة على صعيد الجهة بتسجيلها لنسبة 58.01 في المائة، تليها مديرية كلميم بنسبة نجاح بلغت 56.03 في المائة، ثم مديرية أسا الزاك بنسبة 52.64 ومديرية طانطان بنسبة 51.12 في المائة.

وحسب المعطيات التي توصلت بها "شوف تيفي"، فقد سجلت نسبة النجاح في الدورة العادية لامتحانات الباكالوريا للتعليم العمومي بمعدل بلغ 54.46 % و 55.10 % في سلك التعليم الخصوصي، وحضر دورة هذه السنة 5395 من المتمدرسين من أصل 5583 مترشحا ومترشحة موزعين على 2686 بمديرية كلميم و 1055بمديرية سيدي إفني و 1193 بمديرية طانطان و461 بمديرية أسا الزاك.
ومن جانب آخر تمكن 6 مترشحين سجناء من الحصول على شهادة الباكالوريا خلال الدورة العادية إضافة إلى مترشحين في حالة إعاقة.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب كلميم عبد السلام الذيب أعلى معدل جهة كلميم واد نون 19.22التعليم العمومي نسبة النجاح 55 في المائة

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