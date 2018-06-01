عملية انتخاب ممثلي الصحافيين بالمجلس الوطني للصحافة تمر في أجواء عادية ﻿

انطلقت صباح اليوم الجمعة 22 يونيو، عملية التصويت لانتخاب ممثلي الصحافيين المهنيين وناشري الصحف بالمجلس الوطني للصحافة، بمختلف مكاتب التصويت العشرة المخصصة لها الموزعة في مختلف المدن.

شوف تيفي

انطلقت صباح اليوم الجمعة 22 يونيو، عملية التصويت لانتخاب ممثلي الصحافيين المهنيين وناشري الصحف بالمجلس الوطني للصحافة، بمختلف مكاتب التصويت العشرة المخصصة لها الموزعة في مختلف المدن.

و تمر عملية التصويت في أجواء عادية، وفق بلاغ صادر عن اللجنة المشرفة على عملية التصويت لانتخاب ممثلي الصحافيين المهنيين وناشري الصحف بالمجلس الوطني للصحافة، توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه، حيث سجلت نسبة مشاركة إجمالية بلغت إلى حدود الساعة الثانية زوالا اليوم الجمعة، بالنسبة للصحافيين المهنيين 28.15 في المائة، أما بالنسبة لفئة ناشري الصحف فقد بلغت نسبة المشاركة 48.71 في المائة.

كما أكدت اللجنة المشرفة حسب ذات البلاغ، على أنها ستنشر نتائج التصويت فور انتهاء النتائج التي ستفرزها.