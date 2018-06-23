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حادثة سير غريبة...سيارة تقتحم منزلا بأيت ملول+صور

بتاريــخ : 23 يونيو 2018 / 04:51 حادثة سير غريبة...سيارة تقتحم منزلا بأيت ملول+صور | حوادث و حقوق
حادثة سير غريبة...سيارة تقتحم منزلا بأيت ملول+صور
وقعت قبل قليل من زوال اليوم الجمعة حادثة سير وصفت بالغريبة وذلك بعدما اقتحمت سيارة خفيفة جدار أحد المنازل بمدينة إنزكان على مستوى المقطع الطرقي الرابط بين مدارة توهمو ومدارة لاشالي مرورا بضفة واد

شوف تيفي:أيت ملول

وقعت قبل قليل من زوال اليوم الجمعة حادثة سير وصفت بالغريبة وذلك بعدما اقتحمت سيارة خفيفة جدار أحد المنازل بمدينة إنزكان على مستوى المقطع الطرقي الرابط بين مدارة توهمو ومدارة لاشالي مرورا بضفة واد سوس.

وحسب شاهد عيان من عين المكان فالحادث ناجم عن فقدان السائق السيطرة على قيادة سيارته ما حذا به إلى الخروج عن مساره واقتحام الجدار الخلفي لأحد المنازل المتواجدة على قارعة الطريق.

وأضاف ذات المتحدث أن الحادث تسبب في إصابة السائق بجروح متفاوتة الخطورة عجلت بنقله للمستشفى الإقليمي بإنزكان لتلقي العلاجات الضرورية.
ومن جانبها حلت المصالح الأمنية بعين المكان وقامت بالمعاينة الأولية للحادث وفتحت تحقيقا من أجل معرفة ملابسات وظروف وقوعه من أجل تحديد المسؤوليات القانونية.

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شوف تيفي المغرب أيت ملول حادثة سير غريبة سيارة تقتحم منزل

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