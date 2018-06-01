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صباغ يُفارق الحياة بعد صعقة كهربائية بمدينة تطوان

بتاريــخ : 23 يونيو 2018 / 04:29 صباغ يُفارق الحياة بعد صعقة كهربائية بمدينة تطوان | حوادث و حقوق
صباغ يُفارق الحياة بعد صعقة كهربائية بمدينة تطوان
لقي أحد العمال صباح اليوم الجمعة بمدينة تطوان مصرعه متأثرا بصعقة كهربائية أصابته أثناء مزاولة عمله في صباغة إحدى البنايات بالمدينة.

شوف تيفي

لقي أحد العمال صباح اليوم الجمعة بمدينة تطوان مصرعه متأثرا بصعقة كهربائية أصابته أثناء مزاولة عمله في صباغة إحدى البنايات بالمدينة.

وحسب مصادر عاينت الحادثة، وفق مصادر محلية، فإن سلكا كهربائيا عاريا لم ينتبه له الضحية، كان وراء مصرعه حينما كان يصبغ بناية بحي طويبلة.

وقد تم نقل الضحية إلى مستشفى سانية الرمل لتلقى العلاج أمس الخميس، إلا أنه أسلم روحه صباح اليوم، وفارق الحياة جراء الصعقة القوية التي تلقاها.

هذا وقد أعادت هذه الحادثة تساؤلات العديد من النشطاء التطوانيين حول احترام شروط سلامة العمال من طرف بعض الشركات في المدينة، خاصة أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها.

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