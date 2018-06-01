جهة سوس ماسة تسجل نتائج جد إيجابية في الباكالوريا ونسبة النجاح وصلت 59.59 في المائة ﻿

كشفت مصادر جد مطلعة لقناة ''شوف تيفي''، أن جهة سوس ماسة حصدت نتائج جد متميزة خلال الامتحان الوطني لنيل شهادة البكالوريا في دورة يونيو 2018، وبلغت نسبة النجاح بالجهة 59.59 في المائة، أي ما يوازي 16 ألفا و663

شوف تيفي:أحمد الهلالي

كشفت مصادر جد مطلعة لقناة ''شوف تيفي''، أن جهة سوس ماسة حصدت نتائج جد متميزة خلال الامتحان الوطني لنيل شهادة البكالوريا في دورة يونيو 2018، وبلغت نسبة النجاح بالجهة 59.59 في المائة، أي ما يوازي 16 ألفا و663 ناجحا، منهم 15 ألفا و171 ممدرسا بالتعليم العمومي.

وأكدت مصادر ''شوف تيفي'' أن نسبة المترشحين الأحرار، الذين حازوا على شهادة الباكلوريا بلغ 631 مترشحا، من أصل 5 آلاف و336 مترشحا، حضر منهم هذا الاستحقاق الوطني 2705 مترشحا، أي بنسبة نجاح إجمالية تصل إلى 23.33 في المائة.

وحضر هذا الاستحقاق الوطني ما مجموعه 25 ألف و459 مترشحا من أصل 26 ألف و447.

وأوضحت مصادر ''شوف تيفي'' أن نسبة النجاح بجهة سوس ماسة تراوحت بين 64.92 في المائة لدى الإناث و 54.11 في المائة لدى الذكور، وعلى مستوى المسالك والشعب، فقد سجلت أعلى نسبة نجاح في شعبة العلوم الرياضية ''أ''، خيار فرنسية بنسبة 97.40 في المائة.

وأضافت ذات المصادر، أن الميزات المحصل عليها بالجهة فقد في فنال 1271 مترشحا ميزة حسن جدا، و2635 مترشحا ميزة حسن و4663 مترشحا ميزة مستحسن، و8094 مترشحا ميزة مقبول.

وفي فئة الأحرار، حاز سبعة (07) مترشحين على ميزة حسن جدا و 70 مترشحا على ميزة حسن، و183 مترشحا على ميزة مستحسن، و 371 مترشحا على ميزة مقبول.

وعلى مستوى أعلى معدل بجهة سوس ماسة في دورة يونيو 2018، فقد نالته التلميذة ''نجية بوعدوش'' في شعبة العلوم الفيزيائية بمعدل 19.10.

وعلى ضوء هذه النتائج أشار ''سعيد أهمان'' المسؤول عن قسم التواصل داخل الأكاديمية الجهوية للتربية والتعليم بجهة سوس ماسة لقناة ''شوف تيفي''، أن هاته النتائج المسجلة بالجهة جاءت كثمرة مجهود جماعي مشترك ساهم في صنعه كل الأطر التربوية بما فيها المديرات والمديرين وأطر هيئة التفتيش التربوي بمعية الأطر الإدارية والتربوية والمديرون الاقليميون ومساعدوهم ورؤساء الأقسام والمصالح، إلى جانب شركاء منظومة التربية والتكوين من هيئات مدنية ونقابية وجمعيات الآباء والأولياء والأمهات والسلطات الولائية والإقليمية والمنتخبة والمصالح الخارجية.

هذا وينتظر أن يجتاز الدورة الاستداركية لنيل شهادة الباكلوريا خلال دورة يوليوز 2018، ما مجموعه 11 ألف و245 مترشحا، منهم 6 آلاف و307 أنثى.