 هام للمغاربة..هذه هي حقيقة صدور قرار جديد يحدد مدة التكوين للحصول على ''البيرمي'' في ستة أشهر ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

صباغ يُفارق الحياة بعد صعقة كهربائية بمدينة تطوان | حوادث و حقوق

صباغ يُفارق الحياة بعد صعقة كهربائية بمدينة تطوان

هام للمغاربة..شواطئ مغربية معروفة غير مطابقة لمعايير الجودة وغير صالحة للاستحمام | مجتمع

هام للمغاربة..شواطئ مغربية معروفة غير مطابقة لمعايير الجودة وغير صالحة للاستحمام

المغرب ينفي الترشح لتنظيم مونديال 2030 في ملف مشترك مع الجزائر | بوليتيك

المغرب ينفي الترشح لتنظيم مونديال 2030 في ملف مشترك مع الجزائر

جهة سوس ماسة تسجل نتائج جد إيجابية في الباكالوريا ونسبة النجاح وصلت 59.59 في المائة | مجتمع

جهة سوس ماسة تسجل نتائج جد إيجابية في الباكالوريا ونسبة النجاح وصلت 59.59 في المائة

هام للمغاربة..هذه هي حقيقة صدور قرار جديد يحدد مدة التكوين للحصول على البيرمي في ستة أشهر | مجتمع

هام للمغاربة..هذه هي حقيقة صدور قرار جديد يحدد مدة التكوين للحصول على ''البيرمي'' في ستة أشهر

قربالة وسط أشهر ملهى ليلي بمراكش..معركة خطيرة بين فتاة وفيديور | حوادث و حقوق

قربالة وسط أشهر ملهى ليلي بمراكش..معركة خطيرة بين فتاة و''فيديور''

سابقة في البيت الأبيض..حملة دولية ضد ترامب بعد قرار احتجاز الأطفال ومنظمات دولية تدق ناقوس الخطر | دولي

سابقة في البيت الأبيض..حملة دولية ضد ترامب بعد قرار احتجاز الأطفال ومنظمات دولية تدق ناقوس الخطر

تفاصيل جديدة بخصوص إيقاف أشخاص خربوا ثلاث سيارت وعرضوا سلامة المواطنين ورجال الشرطة للخطر بالبيضاء | مجتمع

تفاصيل جديدة بخصوص إيقاف أشخاص خربوا ثلاث سيارت وعرضوا سلامة المواطنين ورجال الشرطة للخطر

فيديو يشعل الفيسبوك..معركة خطيرة بزاف بين مشرملات كيسبو الله و كيتعايرو بالهضرة الخايبة بأحد الشواطئ المغربية | مجتمع

فيديو يشعل الفيسبوك..معركة خطيرة بزاف بين مشرملات كيسبو الله و كيتعايرو بالهضرة الخايبة بأحد

مجلس الصحافة الذي نريد...!

هام للمغاربة..هذه هي حقيقة صدور قرار جديد يحدد مدة التكوين للحصول على ''البيرمي'' في ستة أشهر

بتاريــخ : 23 يونيو 2018 / 03:49 هام للمغاربة..هذه هي حقيقة صدور قرار جديد يحدد مدة التكوين للحصول على البيرمي في ستة أشهر | مجتمع
هام للمغاربة..هذه هي حقيقة صدور قرار جديد يحدد مدة التكوين للحصول على ''البيرمي'' في ستة أشهر
نفت كتابة الدولة المكلفة بالنقل بشكل قاطع صدور قرار جديد يحدد مدة التكوين للحصول على رخصة السياقة في ستة أشهر.

''شوف تيفي''+'' و م ع''


نفت كتابة الدولة المكلفة بالنقل بشكل قاطع صدور قرار جديد يحدد مدة التكوين للحصول على رخصة السياقة في ستة أشهر.

ودعت كتابة الدولة، في بيان حقيقة ردا على ما نشرته إحدى الصحف تحت عنوان ''قرار جديد ... المغاربة مجبرون على التكوين 6 أشهر للحصول على رخصة السياقة''، '' المهنيين والمرشحين الراغبين في التكوين بمؤسسات تعليم السياقة إلى عدم تصديق مثل هذه الشائعات التي من شأنها خلق الارتباك واللبس في أوساطهم والتشويش على القطاع، وكذا الرجوع إلى القرار الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 7 يونيو الجاري ''.

وذكرت، في هذا الصدد، بأنه صدر بالجريدة الرسمية عدد 6680 بتاريخ 7 يونيو 2018 قرار وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء رقم 1673.18 بتحديد تعريفة التكوينين النظري والتطبيقي لتعليم السياقة ونموذج عقد التكوين بين المرشح ومؤسسة تعليم السياقة، مضيفة أن هذا العقد يتضمن 7 مواد، ومنها المادة الثانية التي تتعلق بمدة العقد المحددة في ستة أشهر، مع إمكانية تمديد هذه المدة إلى ثلاثة أشهر إضافية، وذلك في حالة الاتفاق بين الطرفين.

وشددت على أن الأمر يتعلق بـ''مدة سريان العقد'' وليس مدة التكوين بمؤسسة تعليم السياقة، إذ أن المادة 5 من هذا العقد هي التي تحدد مدة التكوين بتفصيل، حيث يتعين أن يتم تضمين العقد عدد ساعات التكوين المتفق عليه بين طرفي العقد سواء بالنسبة للشق النظري أو الشق التطبيقي، مع التأكيد على أن لا يقل هذا العدد عن 20 ساعة لجميع أصناف رخص السياقة بالنسبة للتكوين النظري و20 ساعة للأصناف '' أ1 '' و''أ'' و''ب'' و ''ه(ب)'' و30 ساعة للأصناف الثقيلة بالنسبة للتكوين التطبيقي (المادة 32 من دفتر التحملات الخاص بفتح واستغلال مؤسسات تعليم السياقة).

وحسب البيان فإن مدة صلاحية العقد هي التي يمكن أن تمتد برمجتها على مدى ستة أشهر حسب ظروف المرشحين والمؤسسة، بخلاف ما جاء في العنوان المذكور، أما مدة التكوين فمحددة في أدناها في 30 يوما بين تاريخ التسجيل بالمؤسسة وحجز الموعد إلى تاريخ إجراء الامتحان، هذا الأخير يدبر بواسطة النظام المعلوماتي. تجدر الإشارة إلى أن هذا العقد يعد الأول من نوعه في القطاع، ويهدف إلى الرقي بعملية التكوين بمؤسسات تعليم السياقة من خلال توفير ظروف سليمة وملائمة لممارسة المهنة وتحسين ظروف عمل المدربين والعاملين بالقطاع، علاوة على توضيح شروط التعاقد بين المؤسسة والمرشح لحماية حقوق الطرفين.

كما أنه يشكل استجابة لانتظارات مهنيي القطاع والمرشحين على حد سواء، ويعتبر مثالا للإجراءات التي تم تنزيلها في إطار عقد البرنامج لتأهيل قطاع تعليم السياقة الموقع بين الوزارة والمهنيين (الإجراء رقم 12 من المحور الرابع). كما يتوخى منه تحقيق الأهداف المتعلقة بالشفافية والوضوح وتخليق القطاع، والمساهمة في التفعيل الأمثل لعملية التكوين داخل مؤسسة تعليم السياقة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي البيرمي السياقة وزارة التجهيز والنقل رخص السياقة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

هام للمغاربة..شواطئ مغربية معروفة غير مطابقة لمعايير الجودة وغير صالحة للاستحمام | مجتمع

هام للمغاربة..شواطئ مغربية معروفة غير مطابقة لمعايير الجودة وغير صالحة للاستحمام

جهة سوس ماسة تسجل نتائج جد إيجابية في الباكالوريا ونسبة النجاح وصلت 59.59 في المائة | مجتمع

جهة سوس ماسة تسجل نتائج جد إيجابية في الباكالوريا ونسبة النجاح وصلت 59.59 في المائة

تفاصيل جديدة بخصوص إيقاف أشخاص خربوا ثلاث سيارت وعرضوا سلامة المواطنين ورجال الشرطة للخطر بالبيضاء | مجتمع

تفاصيل جديدة بخصوص إيقاف أشخاص خربوا ثلاث سيارت وعرضوا سلامة المواطنين ورجال الشرطة للخطر بالبيضاء

فيديو يشعل الفيسبوك..معركة خطيرة بزاف بين مشرملات كيسبو الله و كيتعايرو بالهضرة الخايبة بأحد الشواطئ المغربية | مجتمع

فيديو يشعل الفيسبوك..معركة خطيرة بزاف بين مشرملات كيسبو الله و كيتعايرو بالهضرة الخايبة بأحد الشواطئ المغربية

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بعيدا عن المقاطعة..تفاعل رائع لشاب مغربي مع غناء كاظم الساهر وهاشنو دار لمغربية كتموت على الفنان العراقي بموازين | بــووز
منذ 2 ساعات

بعيدا عن المقاطعة..تفاعل رائع لشاب مغربي مع غناء كاظم الساهر وهاشنو دار لمغربية كتموت على الفنان العراقي بموازين

والدة التلميذ الحاصل على أعلى معدل بالباكالوريا على المستوى الوطني..كنهدي نجاح ولدي للملك محمد السادس حيث هو الأب ديالنا كاملين و غادي يفرح معانا | خارج البلاطو

والدة التلميذ الحاصل على أعلى معدل بالباكالوريا على المستوى الوطني..كنهدي نجاح ولدي للملك محمد السادس حيث هو الأب ديالنا كاملين و غادي يفرح معانا

المفتشية العامة للداخلية والمالية تفضح خروقات تدبير الجهات‎ | شوف الصحافة

المفتشية العامة للداخلية والمالية تفضح خروقات تدبير الجهات‎

بعد فضيحة كرة السلة و اللعابة معندهمش باش يسافرو..المطالبة بالتدخل العاجل لرئيس الحكومة لتمكين المنتخب المغربي من السفر لخوض منافسات البطولة بالقاهرة | بــووز

بعد فضيحة كرة السلة و اللعابة معندهمش باش يسافرو..المطالبة بالتدخل العاجل لرئيس الحكومة لتمكين المنتخب المغربي من السفر لخوض منافسات البطولة بالقاهرة

﻿

آخر المستجدات

صباغ يُفارق الحياة بعد صعقة كهربائية بمدينة تطوان | حوادث و حقوق
منذ 15 دقيقة

صباغ يُفارق الحياة بعد صعقة كهربائية بمدينة تطوان

هام للمغاربة..شواطئ مغربية معروفة غير مطابقة لمعايير الجودة وغير صالحة للاستحمام | مجتمع

هام للمغاربة..شواطئ مغربية معروفة غير مطابقة لمعايير الجودة وغير صالحة للاستحمام

المغرب ينفي الترشح لتنظيم مونديال 2030 في ملف مشترك مع الجزائر | بوليتيك

المغرب ينفي الترشح لتنظيم مونديال 2030 في ملف مشترك مع الجزائر

جهة سوس ماسة تسجل نتائج جد إيجابية في الباكالوريا ونسبة النجاح وصلت 59.59 في المائة | مجتمع

جهة سوس ماسة تسجل نتائج جد إيجابية في الباكالوريا ونسبة النجاح وصلت 59.59 في المائة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.