قربالة وسط أشهر ملهى ليلي بمراكش..معركة خطيرة بين فتاة و''فيديور'' ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن ملهى ليلي مشهور بمدينة مراكش، تعود ملكيته لشخص يحمل الجنسية الأردنية، شهد في الساعات الأولى من يومه الجمعة22 يونيو، وقوع معركة خطيرة، بين حارس خاص وإحدى الفتيات،

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن ملهى ليلي مشهور بمدينة مراكش، تعود ملكيته لشخص يحمل الجنسية الأردنية، شهد في الساعات الأولى من يومه الجمعة22 يونيو، وقوع معركة خطيرة، بين حارس خاص وإحدى الفتيات، تبادلوا خلالها الضرب والرشق بواسطة الكؤوس.

وأوضح المصدر ذاته في كشفه عن تفاصيل الواقعة، أن خلافا وقع بين فتاة وزبون للملهى، ما دفع الحارس الخاص إلى التدخل لتتطور الأمور إلى وقوع مشادة كلامية حادة بينه وبين الفتاة، انتهت بتبادل الضرب والتسبب في الفوضى العارمة.

وأكد المصدر ذاته أن الحارس الخاص والفتاة والزبون، تم نقلهم إلى مستعجلات مستشفى ابن طفيل لتلقي العلاجات الضرورية، مشيرا إلى أن ساكنة القاطنة بمحيطة الملهى الليلي، عبرت عن غضبها الشديد بسبب التجاوزات التي تقع بداخله.