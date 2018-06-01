سابقة في البيت الأبيض..حملة دولية ضد ترامب بعد قرار احتجاز الأطفال ومنظمات دولية تدق ناقوس الخطر ﻿

قادت منظمات مختلفة عبر دول العالم حملة دولية ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعدما فصل ما لا يقل عن 2400 طفل عن أهلهم وأوصيائهم القانونين وجرى احتجازهم داخل أقفاص عند الحدود الأمريكية المكسيكية،

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قادت منظمات مختلفة عبر دول العالم حملة دولية ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعدما فصل ما لا يقل عن 2400 طفل عن أهلهم وأوصيائهم القانونين وجرى احتجازهم داخل أقفاص عند الحدود الأمريكية المكسيكية، تنفيذا لأحدث سياسات ترامب في التعامل مع المهاجرين.

ودفعت موجة الاحتجاج الشعبي العارمة ترامب إلى التراجع عن قرار فصل الأطفال عن ذويهم، والتي جرى تنفيذها في إطار سياسة ''عدم التسامح المطلق'' مع المهاجرين غير الشرعيين، لكن مصير الأطفال الذين جرى فصلهم عن عائلاتهم من قبل لا يزال مجهولا.

وتم احتجاز هؤلاء الأطفال في أقفاص معرضة للإضاءة طوال 24 ساعة، حيث ظل هؤلاء الأطفال يصرخون باكين ''أبي… أمي'' دون أن يجيبهم أو يطمئنهم أحد، حيث يمنع على العاملين في مراكز الاحتجاز لمس أو احتضان الأطفال من أجل تهدئتهم، ومعظمهم لا تملك عائلاتهم محامين يعملون على إخراجهم، حسب ما كشفت عنه منظمة ''أفاز'' الدولية.