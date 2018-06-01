 فيديو يشعل الفيسبوك..معركة خطيرة بزاف بين مشرملات كيسبو الله و كيتعايرو بالهضرة الخايبة بأحد الشواطئ المغربية ﻿
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فيديو يشعل الفيسبوك..معركة خطيرة بزاف بين مشرملات كيسبو الله و كيتعايرو بالهضرة الخايبة بأحد الشواطئ المغربية

بتاريــخ : 23 يونيو 2018 / 03:06 فيديو يشعل الفيسبوك..معركة خطيرة بزاف بين مشرملات كيسبو الله و كيتعايرو بالهضرة الخايبة بأحد الشواطئ المغربية | مجتمع
فيديو يشعل الفيسبوك..معركة خطيرة بزاف بين مشرملات كيسبو الله و كيتعايرو بالهضرة الخايبة بأحد الشواطئ المغربية
نشرت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الجمعة 22 يونيو، مقطع فيديو مثير، يظهر لحظة نشوب معركة بين شابات في عقدهن الثاني، بإحدى الشواطئ المغربية.

''شوف تيفي''

نشرت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الجمعة 22 يونيو، مقطع فيديو مثير، يظهر لحظة نشوب معركة بين شابات في عقدهن الثاني، بإحدى الشواطئ المغربية.

ويظهر الفيديو الذي نتحفظ عن نشره، تبادل شابات للضرب، بالموازاة مع سب الذات الإلهية والتلفظ بعبارات نابية خادشة للحياء، وهو ما جعل آلاف النشطاء يتفاعلون بكثافة، حيث عبر الجميع عن صدمتهم من المستوى الأخلاقي للظاهرات بهذا الفيديو.

ومن جهة أخرى، أشار نشطاء إلى أن مضمون الفيديو دليل على الانحطاط الأخلاقي لدى بعض الفيتات اللائي يتم وصفهن بـ ''المشرملات''، داعين المؤسسات التعليمية والأسر إلى تكتيف الجهود لتربية جيل صالح وأمهات صالحات للمستقبل.

‫شوف تيفي

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