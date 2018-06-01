 بوتفليقة مرشح لولاية خامسة لرئاسة الجزائر ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

صباغ يُفارق الحياة بعد صعقة كهربائية بمدينة تطوان | حوادث و حقوق

صباغ يُفارق الحياة بعد صعقة كهربائية بمدينة تطوان

هام للمغاربة..شواطئ مغربية معروفة غير مطابقة لمعايير الجودة وغير صالحة للاستحمام | مجتمع

هام للمغاربة..شواطئ مغربية معروفة غير مطابقة لمعايير الجودة وغير صالحة للاستحمام

المغرب ينفي الترشح لتنظيم مونديال 2030 في ملف مشترك مع الجزائر | بوليتيك

المغرب ينفي الترشح لتنظيم مونديال 2030 في ملف مشترك مع الجزائر

جهة سوس ماسة تسجل نتائج جد إيجابية في الباكالوريا ونسبة النجاح وصلت 59.59 في المائة | مجتمع

جهة سوس ماسة تسجل نتائج جد إيجابية في الباكالوريا ونسبة النجاح وصلت 59.59 في المائة

هام للمغاربة..هذه هي حقيقة صدور قرار جديد يحدد مدة التكوين للحصول على البيرمي في ستة أشهر | مجتمع

هام للمغاربة..هذه هي حقيقة صدور قرار جديد يحدد مدة التكوين للحصول على ''البيرمي'' في ستة أشهر

قربالة وسط أشهر ملهى ليلي بمراكش..معركة خطيرة بين فتاة وفيديور | حوادث و حقوق

قربالة وسط أشهر ملهى ليلي بمراكش..معركة خطيرة بين فتاة و''فيديور''

سابقة في البيت الأبيض..حملة دولية ضد ترامب بعد قرار احتجاز الأطفال ومنظمات دولية تدق ناقوس الخطر | دولي

سابقة في البيت الأبيض..حملة دولية ضد ترامب بعد قرار احتجاز الأطفال ومنظمات دولية تدق ناقوس الخطر

تفاصيل جديدة بخصوص إيقاف أشخاص خربوا ثلاث سيارت وعرضوا سلامة المواطنين ورجال الشرطة للخطر بالبيضاء | مجتمع

تفاصيل جديدة بخصوص إيقاف أشخاص خربوا ثلاث سيارت وعرضوا سلامة المواطنين ورجال الشرطة للخطر

فيديو يشعل الفيسبوك..معركة خطيرة بزاف بين مشرملات كيسبو الله و كيتعايرو بالهضرة الخايبة بأحد الشواطئ المغربية | مجتمع

فيديو يشعل الفيسبوك..معركة خطيرة بزاف بين مشرملات كيسبو الله و كيتعايرو بالهضرة الخايبة بأحد

مجلس الصحافة الذي نريد...!

بوتفليقة مرشح لولاية خامسة لرئاسة الجزائر

بتاريــخ : 23 يونيو 2018 / 02:48 بوتفليقة مرشح لولاية خامسة لرئاسة الجزائر | بوليتيك
بوتفليقة مرشح لولاية خامسة لرئاسة الجزائر
دعا رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى ، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة81 عاما، إلى الترشح لولاية خامسة في سنة 2019 منهيا بذلك تكهنات حول احتمال ترشحه شخصيا للمنصب.

شوف تيفي

دعا رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى ، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة81 عاما، إلى الترشح لولاية خامسة في سنة 2019 منهيا بذلك تكهنات حول احتمال ترشحه شخصيا للمنصب.

وقال أويحيى، الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، المتحالف مع بوتفليقة، في كلمة أمام كبار أعضاء الحزب يوم أمس الخميس: ''مجلسنا الوطني يعتزم دعوة المجاهد عبد العزيز بوتفليقة إلى الاستمرار في أداء مهمته وتضحيته في خدمة الجزائر، والتجمع الوطني الديمقراطي يؤكد له دعمه للاضطلاع بعهدة جديدة كرئيس للجمهورية''. وأضاف ''إنه التزام من أجل الاستمرارية والاستقرار، التزام من أجل الجزائر''.

ودعا حزب جبهة التحرير الوطني، الذي يحكم الجزائر في تحالف مع التجمع الوطني الديمقراطي، والنقابات العمالية ومنظمات المجتمع المدني، بوتفليقة إلى الترشح لولاية جديدة من خمس سنوات رغم الغموض الذي يحيط بحالته الصحية.

ويلازم بوتفليقة مقعده المتحرك منذ أن أصيب بجلطة في 2013، ولم يعلن حتى الآن أنه سيترشح مجددا. وقليلا ما يظهر بوتفليقة في مناسبات عامة منذ مرضه.

ويقول محللون إن المعارضة المتشرذمة والمنقسمة على نفسها غير قادرة على أن تشكل تحديا جادا أمام ولاية خامسة لبوتفليقة إذا ما قرر الترشح مرة أخرى.

وتولى بوتفليقة السلطة في عام 1999. وتنتهي ولايته الرابعة في النصف الأول من 2019.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب الجزائر بوتفليقة ولاية خامسة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

المغرب ينفي الترشح لتنظيم مونديال 2030 في ملف مشترك مع الجزائر | بوليتيك

المغرب ينفي الترشح لتنظيم مونديال 2030 في ملف مشترك مع الجزائر

أخيرا...توقيف المتهم الرئيسي في سرقة منزل وزير في حكومة العثماني | بوليتيك

أخيرا...توقيف المتهم الرئيسي في سرقة منزل وزير في حكومة العثماني

هذه هي النتائج الرسمية النهائية المتعلقة بانتخاب أعضاء المجلس الوطني للصحافة فئة الناشرين | بوليتيك

هذه هي النتائج الرسمية النهائية المتعلقة بانتخاب أعضاء المجلس الوطني للصحافة فئة الناشرين

على عكس الدورات السابقة..الأميرة للا حسناء تفتتح مهرجان فاس للموسيقى الروحية | بوليتيك

على عكس الدورات السابقة..الأميرة للا حسناء تفتتح مهرجان فاس للموسيقى الروحية

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بعيدا عن المقاطعة..تفاعل رائع لشاب مغربي مع غناء كاظم الساهر وهاشنو دار لمغربية كتموت على الفنان العراقي بموازين | بــووز
منذ 2 ساعات

بعيدا عن المقاطعة..تفاعل رائع لشاب مغربي مع غناء كاظم الساهر وهاشنو دار لمغربية كتموت على الفنان العراقي بموازين

والدة التلميذ الحاصل على أعلى معدل بالباكالوريا على المستوى الوطني..كنهدي نجاح ولدي للملك محمد السادس حيث هو الأب ديالنا كاملين و غادي يفرح معانا | خارج البلاطو

والدة التلميذ الحاصل على أعلى معدل بالباكالوريا على المستوى الوطني..كنهدي نجاح ولدي للملك محمد السادس حيث هو الأب ديالنا كاملين و غادي يفرح معانا

المفتشية العامة للداخلية والمالية تفضح خروقات تدبير الجهات‎ | شوف الصحافة

المفتشية العامة للداخلية والمالية تفضح خروقات تدبير الجهات‎

بعد فضيحة كرة السلة و اللعابة معندهمش باش يسافرو..المطالبة بالتدخل العاجل لرئيس الحكومة لتمكين المنتخب المغربي من السفر لخوض منافسات البطولة بالقاهرة | بــووز

بعد فضيحة كرة السلة و اللعابة معندهمش باش يسافرو..المطالبة بالتدخل العاجل لرئيس الحكومة لتمكين المنتخب المغربي من السفر لخوض منافسات البطولة بالقاهرة

﻿

آخر المستجدات

صباغ يُفارق الحياة بعد صعقة كهربائية بمدينة تطوان | حوادث و حقوق
منذ 15 دقيقة

صباغ يُفارق الحياة بعد صعقة كهربائية بمدينة تطوان

هام للمغاربة..شواطئ مغربية معروفة غير مطابقة لمعايير الجودة وغير صالحة للاستحمام | مجتمع

هام للمغاربة..شواطئ مغربية معروفة غير مطابقة لمعايير الجودة وغير صالحة للاستحمام

المغرب ينفي الترشح لتنظيم مونديال 2030 في ملف مشترك مع الجزائر | بوليتيك

المغرب ينفي الترشح لتنظيم مونديال 2030 في ملف مشترك مع الجزائر

جهة سوس ماسة تسجل نتائج جد إيجابية في الباكالوريا ونسبة النجاح وصلت 59.59 في المائة | مجتمع

جهة سوس ماسة تسجل نتائج جد إيجابية في الباكالوريا ونسبة النجاح وصلت 59.59 في المائة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.