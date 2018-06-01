مبقا ماعجب...توقيف أب اتخد ابنته كعشيقة لعدة سنوات وتسبب في افتضاض بكارتها ضواحي تيزنيت...تفاصيل جد صادمة ﻿

أوقفت عناصر الدرك الملكي بسرية تيزنيت يوم أمس شخص بعد ضلوعه في اغتصاب ابنته والتسبب في افتضاض بكارتها منذ سنوات بدوار '' إديعيش'' التابع للنفوذ الترابي لجماعة بونعمان.

شوف تيفي:تيزنيت

أوقفت عناصر الدرك الملكي بسرية تيزنيت يوم أمس شخص بعد ضلوعه في اغتصاب ابنته والتسبب في افتضاض بكارتها منذ سنوات بدوار '' إديعيش'' التابع للنفوذ الترابي لجماعة بونعمان.

وجاءت عملية توقيف المشتبه فيه داخل منزله، بعدما سبق أن صدرت في حقه مذكرة بحث وطنية حيث كان متواري عن الأنظار إثر علمه بتقديم فلذة كبده التي ذأب على استغلالها جنسيا منذ أن كانت قاصر.

وتفجرت هذه الفضيحة الأخلاقية خلال شهر فبراير الماضي بعدما تقدمت شابة تبلغ من العمر 23 سنة رفقة والدتها بشكاية لدى مصالح الدرك الملكي بتيزنيت ،تتهم فيها والدها بإستغلالها جنسيا، وإتخادها كعشيقة له منذ أن كانت قاصرة،حيث كان يغتنم فرصة غياب والدتها عن المنزل في مناسبات عدة، لينفرد بها ويمارس عليها الجنس من أوضاع مختلفة خاصة من الذبر،واستمر الحال على نفس النحو لسنوات عديدة،وزاد الأمر أن تسبب في إفتضاض بكارتها بدون شفقة ولا رحمة،قبل أن تقرر الضحية وضع حد لهذه المعاناة اليومية، وتخرج عن صمتها،وتفصح لوالدتها عما يقوم به والدها من ممارسات شاذة اتجاهها،وهو الخبر الذي وقع كالصاعقة على الأم.

هذا ومباشرة بعد علمها بالواقعة ،قررت الأم اصطحاب ابنتها(الضحية)،و التوجه صوب مقر الدرك الملكي بتيزنيت، لتضع شكاية في الموضوع ضد زوجها.

وفور توصلها بالشكاية ،باشرت مصالح الدرك الملكي تحرياتها وأبحاثها في النازلة،وذلك بالإستماع للضحية، التي أدلت بتفاصيل مهمة حول تعرضها للاستغلال الجنسي من طرف والدها،حيث أكدت لعناصر الضابطة القضائية أن والدها كان يمارس عليها الجنس سطحيا ثم من الخلف، وبعدها قرر فض بكارتها .

وبعد علمه بتقديم شكاية ضده ،قرر الأب الفرار هربا لوجهة مجهولة، حيث أصدرت في حقه مذكرة بحث وطنية، قبل أن تجرى عملية توقيفه إثر عودته لمنزله بدوار ''إيديعيش'' .