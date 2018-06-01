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أخيرا...توقيف المتهم الرئيسي في سرقة منزل وزير في حكومة العثماني

بتاريــخ : 23 يونيو 2018 / 02:26 أخيرا...توقيف المتهم الرئيسي في سرقة منزل وزير في حكومة العثماني | بوليتيك
أخيرا...توقيف المتهم الرئيسي في سرقة منزل وزير في حكومة العثماني
كشفت مصادر خاصة لقناة ''شوف تيفي'' عن توقيف عناصر الدرك الملكي بتافراوت زوال اليوم الجمعة للرأس المدبر لعملية سرقة منزل عائلة وزير الصناعة والإستثمار والتجارة والإقتصاد الرقمي ''عثمان الفردوس

شوف تيفي:تافراوت

كشفت مصادر خاصة لقناة ''شوف تيفي'' عن توقيف عناصر الدرك الملكي بتافراوت زوال اليوم الجمعة للرأس المدبر لعملية سرقة منزل عائلة وزير الصناعة والإستثمار والتجارة والإقتصاد الرقمي ''عثمان الفردوس المتواجد بدوار ''أكرض'' بتافراوت شهر أبريل الماضي.

وأكدت مصادر ''شوف تيفي''، أن الموقوف شخص أربعيني ومتزوج وذو سوابق عدلية وتمت عملية توقيفه بعدما كان أحد عناصر الدرك الملكي لتافراوت في مهمة عمل بمدينة أكادير قبل أن يلمحه بالصدفة بمحطة الطاكسيات بالباطوار وهو ينوي المغادرة لوجهة غير معلومة ليتقدم نحو ويلقي القبض عليه.

وأضافت ذات المصادر، أن الموقوف جرى اقتياده نحو المصلحة الولائية لأمن أكادير لتتم عملية تسليمه فيما بعد لعناصر الدرك الملكي بتافراوت الذين أحالوه على مركز الدرك بالمنطقة لتعميق البحث معه بخصوص المنسوب له، قبل تقديمه أمام المحكمة.
ويعد الموقوف المتهم الرابع الذي تم توقيفه على خلفية سرقة منزل عائلة الوزير بدوار ''أكرض''، وتفريغه من كل تجهيزاته ومحتوياته، وتصريفها بعدة أسواق محلية بالمنطقة.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب تافراوت منزل وزير في حكومة العثماني سرقة عثمان الفرداوس

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