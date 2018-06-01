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من أكادير الشباب المهاجرون : نحن نعاني من تصغير قدراتنا ولا يتم إشراكنا في الأنشطة الفعالة داخل المجتمعات المستقْبلة

بتاريــخ : 23 يونيو 2018 / 02:21 من أكادير الشباب المهاجرون : نحن نعاني من تصغير قدراتنا ولا يتم إشراكنا في الأنشطة الفعالة داخل المجتمعات المستقْبلة | مجتمع
من أكادير الشباب المهاجرون : نحن نعاني من تصغير قدراتنا ولا يتم إشراكنا في الأنشطة الفعالة داخل المجتمعات المستقْبلة
أجمع عدد من الشباب المشاركين في الورشة الدولية الموضوعاتية لحقوق الأطفال والمهاجرين المقامة بمدينة أكادير أنهم يواجهون عدة تحديات كبرى تعيق سيرورة اندماجهم داخل المجتمعات المستقبلة التي هاجروا

شوف تيفي:أحمد الهلالي

أجمع عدد من الشباب المشاركين في الورشة الدولية الموضوعاتية لحقوق الأطفال والمهاجرين المقامة بمدينة أكادير أنهم يواجهون عدة تحديات كبرى تعيق سيرورة اندماجهم داخل المجتمعات المستقبلة التي هاجروا لها بمحض إرادتهم أو تحت ضغوط وظرفيات معينة.

وأكد المتحدثون الشباب المنتمين لعدة دول أهمها الدول الإفريقية جنوب الصحراء، أنهم يعانون من تصغير قدراتهم، إذ لا يتم إشراكهم في الأنشطة الفعالة داخل المجتمعات المستقبلة، ولا تعطاهم القيمة الحقيقية، حيث تستخدم عبارة ''مهاجر'' مشيرين أنه، حينما يقول الناس هذا مهاجر، فمعناه أن المهاجر مقصي من الدمج والإشراك ، وبالتالي تهميشه من المشاركة في تنمية البلاد الذي حكمت عليه الظروف للسفر لها والعيش فوق أراضيها.

وعرج الشباب المهاجرين في معرض تدخلاتهم على الدور السلبي للإعلام في الدول المستقبلة، موضحين أنه في الغالب لا يخدم مصالح المهاجرين، وذلك ببثه لأمور كثيرة جد مسيئة عنهم، والتي تمس سمعتهم وهذا ما ينعكس سلبا عليهم، ويؤثر بشكل واضح على سياسة إدماجهم.

وفي الختام شددوا أنهم كشباب مهاجر يعملون في إطار جمعيات من أجل التحسيس بأهمية الشباب المهاجر، وينادون الحكومات لضرورة استثمار قدراتهم وكفاءتهم التي بالفعل قالوا أنها ستعود بالنفع على المجتمع لو تمت الإستعانة بها، مبرزين على ضرورة تمكين كل شاب من فرصة الإندماج من أجل الدفع بالتغيير.

وفي هذا الصدد صرح ''جسمين'' أنه على كل الفاعلين إعطاء الشباب الفرصة من أجل إبداء أرائهم وسماع صوتهم، والتفاعل معهم بالشكل الإيجابي
ومن جهته أكد ساجو من كمبيا: أنه كشاب يمكنه أن يساهم في تجاوز هذه الإشكاليات من خلال التحسيس، لكن الأنظمة الحكومية تقوم ببرامج تشكل فقط دعاية ولا يرى لها أي آثار على أرض الواقع نظرا لعدم اعتمادها على مقومات للعمل وغالبة كفة الإشهار عليها.

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شوف تيفي المغرب أكادير الورشة الدولية الموضوعاتية الشباب المهاجرين إقصاء من الدمج المجتمعات المستقبلة تصغير القدرات

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