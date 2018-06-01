موقع عالمي يطلق عريضة دولية للمطالبة بإعادة مباراة المنتخب المغربي ونظيره البرتغالي في مونديال روسيا ﻿

يبدو أن الفيفا في موقف لا يحسد عليه في عز المباريات الحارقة لمونديال روسيا 2018، خصوصا بعد خرجة بلاتير رئيسها السابق الذي أطلق النار من كل صوب وحدب واتهم الفيفا بعدم أخذ مسافة الحياد.

شوف تيفي

يبدو أن الفيفا في موقف لا يحسد عليه في عز المباريات الحارقة لمونديال روسيا 2018، خصوصا بعد خرجة بلاتير رئيسها السابق الذي أطلق النار من كل صوب وحدب واتهم الفيفا بعدم أخذ مسافة الحياد.

وفي هذا السياق أطلق الموقع العالمي ''أفاز'' عريضة إلكترونية لمطالبة الاتحاد الدولي لكرة القدم بإعادة المباراة التي جمعت منتخبي المغرب والبرتغال، حيث يتم الترويج لها بقوة عبر الفايسبوك والتويتر، بحكم أنهما الموقعين الأكثر تفاعلا، بالإضافة إلى أن موقع ''أفاز'' يعتبر الموقع الأفضل في توقيع العرائض عبر العالم لمختلف القضايا السياسية والرياضية والفنية والثقافية وغيرها...، وقادر على إيصال صوت الجماهير وبعض الفعاليات الرياضية إلى الفيفا، بعد أخطاء جد فادحة ارتكبها الحكم الأمريكي الذي أدار المقابلة وحرم المنتخب المغربي من ضربتي جزاء وعدم احتساب خطأ لفائدة خالد بوطيب الذي أعطى هدف لرونالدو في مرمى المنتخب المغربي، وذلك بشهادة كبار محللي القنوات العربية والفرنسية.

فهل تسمع الفيفا لمرة واحدة لصوت الجماهير، أم أنها ستنهج سياسة الهروب إلى الأمام وتتنصل من مسؤوليتها الرياضية والأخلاقية في أكبر مسابقة رياضية في العالم.