حصري وبالصور..الرضيعة اللي تم اختطافها تُغادر مستشفى الهاروشي رفقة والدتها ﻿

التقطت كاميرا قناة ''شوف تيفي'' قبل قليل من يومه الجمعة 22، الصور الرضيعة التي تم اختطافها وهي في حضن جدتها، وذلك بعد ساعات فقط من العثور عليها من طرف المصالح الأمنية داخل منزل بمنطقة دار بوعزة ضواحي

''شوف تيفي''

التقطت كاميرا قناة ''شوف تيفي'' قبل قليل من يومه الجمعة 22، الصور الرضيعة التي تم اختطافها وهي في حضن جدتها، وذلك بعد ساعات فقط من العثور عليها من طرف المصالح الأمنية داخل منزل بمنطقة دار بوعزة ضواحي البيضاء.

وتم التقاط هذه الصور المعبرة، خلال مغادرة أسرة الرضيعة لمستشفى ''عبد الرحيم الهاروشي''، بعد الاطمئنان على الحالة الصحية للرضيعة، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة تم نقلها إلى منزل الأسرة.

تجدر الإشارة إلى أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، تمكنت بتنسيق وثيق مع عناصر الشرطة بمنطقة أمن الرحمة ومصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الخميس 21 يونيو الجاري، من العثور على الرضيعة التي تم اختطافها من داخل مؤسسة استشفائية، وتوقيف السيدة التي يشتبه في ضلوعها في واقعة الاختطاف.