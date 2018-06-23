 حصري وبالصور..الرضيعة اللي تم اختطافها تُغادر مستشفى الهاروشي رفقة والدتها ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

على عكس الدورات الأخيرة..الأميرة للا حسناء تفتتح مهرجان فاس للموسيقى الروحية | ثقافة و فنون

على عكس الدورات الأخيرة..الأميرة للا حسناء تفتتح مهرجان فاس للموسيقى الروحية

حصري وبالصور..الرضيعة اللي تم اختطافها تُغادر مستشفى الهاروشي رفقة والدتها | مجتمع

حصري وبالصور..الرضيعة اللي تم اختطافها تُغادر مستشفى الهاروشي رفقة والدتها

بالصور..هذا ما قامت به المصالح الأمنية بعد توصلها بشكايات بخصوص سيارة مشبوهة مركونة وسط البيضاء | مجتمع

بالصور..هذا ما قامت به المصالح الأمنية بعد توصلها بشكايات بخصوص سيارة مشبوهة مركونة وسط البيضاء

الحكم بالمؤبد والإعدام على 4 أشخاص من أسرة واحدة متهمين بالقتل بطنجة | مجتمع

الحكم بالمؤبد والإعدام على 4 أشخاص من أسرة واحدة متهمين بالقتل بطنجة

رجال الحموشي يضعون حدا لأخطر عصابة بمنطقة الرحمة ضواحي البيضاء | مجتمع

رجال الحموشي يضعون حدا لأخطر عصابة بمنطقة الرحمة ضواحي البيضاء

مؤلم..حضيو راسكم .. مع دخول الصيف البحر يلفظ جثة شاب بطنجة | مجتمع

مؤلم..حضيو راسكم .. مع دخول الصيف البحر يلفظ جثة شاب بطنجة

هذه هي النتائج الرسمية النهائية المتعلقة بانتخاب أعضاء المجلس الوطني للصحافة فئة الناشرين | بوليتيك

هذه هي النتائج الرسمية النهائية المتعلقة بانتخاب أعضاء المجلس الوطني للصحافة فئة الناشرين

على عكس الدورات السابقة..الأميرة للا حسناء تفتتح مهرجان فاس للموسيقى الروحية | بوليتيك

على عكس الدورات السابقة..الأميرة للا حسناء تفتتح مهرجان فاس للموسيقى الروحية

خاص..اعتقال رضى الطالياني وليس عادل الميلودي وها علاش | حوادث و حقوق

خاص..اعتقال رضى الطالياني وليس عادل الميلودي وها علاش

مجلس الصحافة الذي نريد...!

حصري وبالصور..الرضيعة اللي تم اختطافها تُغادر مستشفى الهاروشي رفقة والدتها

بتاريــخ : 23 يونيو 2018 / 00:42 حصري وبالصور..الرضيعة اللي تم اختطافها تُغادر مستشفى الهاروشي رفقة والدتها | مجتمع
حصري وبالصور..الرضيعة اللي تم اختطافها تُغادر مستشفى الهاروشي رفقة والدتها
التقطت كاميرا قناة ''شوف تيفي'' قبل قليل من يومه الجمعة 22، الصور الرضيعة التي تم اختطافها وهي في حضن جدتها، وذلك بعد ساعات فقط من العثور عليها من طرف المصالح الأمنية داخل منزل بمنطقة دار بوعزة ضواحي

''شوف تيفي''

التقطت كاميرا قناة ''شوف تيفي'' قبل قليل من يومه الجمعة 22، الصور الرضيعة التي تم اختطافها وهي في حضن جدتها، وذلك بعد ساعات فقط من العثور عليها من طرف المصالح الأمنية داخل منزل بمنطقة دار بوعزة ضواحي البيضاء.

وتم التقاط هذه الصور المعبرة، خلال مغادرة أسرة الرضيعة لمستشفى ''عبد الرحيم الهاروشي''، بعد الاطمئنان على الحالة الصحية للرضيعة، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة تم نقلها إلى منزل الأسرة.

تجدر الإشارة إلى أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، تمكنت بتنسيق وثيق مع عناصر الشرطة بمنطقة أمن الرحمة ومصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الخميس 21 يونيو الجاري، من العثور على الرضيعة التي تم اختطافها من داخل مؤسسة استشفائية، وتوقيف السيدة التي يشتبه في ضلوعها في واقعة الاختطاف.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الرضيعة الاختطاف المستشفى الجدة الأسرة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بالصور..هذا ما قامت به المصالح الأمنية بعد توصلها بشكايات بخصوص سيارة مشبوهة مركونة وسط البيضاء | مجتمع

بالصور..هذا ما قامت به المصالح الأمنية بعد توصلها بشكايات بخصوص سيارة مشبوهة مركونة وسط البيضاء

الحكم بالمؤبد والإعدام على 4 أشخاص من أسرة واحدة متهمين بالقتل بطنجة | مجتمع

الحكم بالمؤبد والإعدام على 4 أشخاص من أسرة واحدة متهمين بالقتل بطنجة

رجال الحموشي يضعون حدا لأخطر عصابة بمنطقة الرحمة ضواحي البيضاء | مجتمع

رجال الحموشي يضعون حدا لأخطر عصابة بمنطقة الرحمة ضواحي البيضاء

مؤلم..حضيو راسكم .. مع دخول الصيف البحر يلفظ جثة شاب بطنجة | مجتمع

مؤلم..حضيو راسكم .. مع دخول الصيف البحر يلفظ جثة شاب بطنجة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بعد فضيحة كرة السلة و اللعابة معندهمش باش يسافرو..المطالبة بالتدخل العاجل لرئيس الحكومة لتمكين المنتخب المغربي من السفر لخوض منافسات البطولة بالقاهرة | بــووز
منذ 1 دقيقة

بعد فضيحة كرة السلة و اللعابة معندهمش باش يسافرو..المطالبة بالتدخل العاجل لرئيس الحكومة لتمكين المنتخب المغربي من السفر لخوض منافسات البطولة بالقاهرة

شباب من جنسيات مختلفة يعرضون تجاربهم الناجحة في الورشة الدولية حول الهجرة بأكادير | خارج البلاطو

شباب من جنسيات مختلفة يعرضون تجاربهم الناجحة في الورشة الدولية حول الهجرة بأكادير

البقالي بنبرة غاضبة:نطالب رئيس الحكومة بالتدخل العاجل في الخروقات والتجاوزات التي قام بها مدير وكالة المغرب العربي للأنباء حول انتخابات المجلس الوطني للصحافة | خارج البلاطو

البقالي بنبرة غاضبة:نطالب رئيس الحكومة بالتدخل العاجل في الخروقات والتجاوزات التي قام بها مدير وكالة المغرب العربي للأنباء حول انتخابات المجلس الوطني للصحافة

لقطة اليوم من شوارع الدارالبيضاء..نْعامة كتسارا فاسباتة | بــووز

لقطة اليوم من شوارع الدارالبيضاء..نْعامة كتسارا فاسباتة

﻿

آخر المستجدات

على عكس الدورات الأخيرة..الأميرة للا حسناء تفتتح مهرجان فاس للموسيقى الروحية | ثقافة و فنون
منذ 32 دقيقة

على عكس الدورات الأخيرة..الأميرة للا حسناء تفتتح مهرجان فاس للموسيقى الروحية

حصري وبالصور..الرضيعة اللي تم اختطافها تُغادر مستشفى الهاروشي رفقة والدتها | مجتمع

حصري وبالصور..الرضيعة اللي تم اختطافها تُغادر مستشفى الهاروشي رفقة والدتها

بالصور..هذا ما قامت به المصالح الأمنية بعد توصلها بشكايات بخصوص سيارة مشبوهة مركونة وسط البيضاء | مجتمع

بالصور..هذا ما قامت به المصالح الأمنية بعد توصلها بشكايات بخصوص سيارة مشبوهة مركونة وسط البيضاء

الحكم بالمؤبد والإعدام على 4 أشخاص من أسرة واحدة متهمين بالقتل بطنجة | مجتمع

الحكم بالمؤبد والإعدام على 4 أشخاص من أسرة واحدة متهمين بالقتل بطنجة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.