بالصور..هذا ما قامت به المصالح الأمنية بعد توصلها بشكايات بخصوص سيارة مشبوهة مركونة وسط البيضاء ﻿

قامت المصالح الأمنية، قبل قليل من يومه الجمعة 22 يونيو 2018، بنقل سيارة رباعية الدفع، من إحدى الأزقة القريبة من شارع وادي المخازن بمدينة الدار البيضاء، وذلك عقب توصلها بالعديد من الشكايات.

''شوف تيفي''

قامت المصالح الأمنية، قبل قليل من يومه الجمعة 22 يونيو 2018، بنقل سيارة رباعية الدفع، من إحدى الأزقة القريبة من شارع وادي المخازن بمدينة الدار البيضاء، وذلك عقب توصلها بالعديد من الشكايات.

وأوضح مصدر مطلع أن المصالح الأمنية، توصلت بشكايات من مواطنين، أفادوا من خلالها أن متشردين ومدمنين على مخدر ''السليسيون''، يستغلون السيارة المركونة للقيام بأمور غير أخلاقية ومن بينها ممارسة الجنس على الأطفال.

وأكد ذات المصدر أن المصالح الأمنية وفور توصلها بهذه الشكايات، سارعت، يومه الجمعة، إلى نقل السيارة من مكانها.