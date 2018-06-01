الحكم بالمؤبد والإعدام على 4 أشخاص من أسرة واحدة متهمين بالقتل بطنجة ﻿

حكمت غرفة الجنايات الإبتدائية بطنجة يوم الأربعاء المنصرم، بالسجن المؤبد على ثلاثة مُتهمين متورطين في جريمة قتل بشعة والحكم بالإعدام على المتهم الرابع.

شوف تيفي

حكمت غرفة الجنايات الإبتدائية بطنجة يوم الأربعاء المنصرم، بالسجن المؤبد على ثلاثة مُتهمين متورطين في جريمة قتل بشعة والحكم بالإعدام على المتهم الرابع.

ووفق مصادر محلية، فإن المتهمين تمت متابعتهم بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، عقب إقدامهم على قتل شقيقين بمدينة شفشاون قبل سنة من الان، وذلك على إثر مهاجمتهم بطريقة بشعة بسبب خلاف حول حفر بئر ماء كان يستعمله الشقيقان الهالكان منذ سنوات في السقي.

وأمام هذا الأمر، أصدرت محكمة الجنايات الإبتدائية بطنجة حكم المؤبد على الأب واثنين من أبنائه، فيما تقرر إعدام أحد الأبناء.