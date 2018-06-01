رجال الحموشي يضعون حدا لأخطر عصابة بمنطقة الرحمة ضواحي البيضاء ﻿

تمكنت المصالح الأمنية بمنطقة الرحمة ضواحي البيضاء، يومه الجمعة 22 يونيو، من إيقاف أفراد عصابة إجرامية، تعتبر الأخطر بالمنطقة ، نظرا لتورطها في أفعال إجرامية، استهدفت ساكنة العديد من الأحياء.

''شوف تيفي''

تمكنت المصالح الأمنية بمنطقة الرحمة ضواحي البيضاء، يومه الجمعة 22 يونيو، من إيقاف أفراد عصابة إجرامية، تعتبر الأخطر بالمنطقة ، نظرا لتورطها في أفعال إجرامية، استهدفت ساكنة العديد من الأحياء.

وأوضح مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي'' أن الأمر يتعلق بثلاثة أشخاص، تم ضبطهم من طرف المصالح الأمنية، متلبسين بالاعتداء على حارس ليلي، خلال محاولتهم سرقة ما بداخل إحدى السيارات المركونة، مشيرا إلى أن منطقة الرحمة، تعرف حالة استنفار أمني لإيقاف باقي أفراد هذه العصابة الإجرامية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الواقعة، جرت فصولها بزنقة النسرين، حيث حاول أفراد العصابة مقاومة رجال الأمن، إلا أن التدخل السريع للمصالح الأمنية، مكن من إيقافهم، حيث تم اقتيادهم ووضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث معهم.